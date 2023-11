Na horách treba v sobotu večer počítať so silnejším vetrom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video Na Slovensku úraduje silný vietor (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Výstraha prvého stupňa pred vetrom predbežne platí od soboty od 22.00 h do pondelka (6. 11.) do 18.00 h. Meteorológovia očakávajú, že na horách vietor dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu. Rýchlosť vetra môže podľa SHMÚ predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, a to najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne.

(Zdroj: shmu.sk)