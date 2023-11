Premiér prisľúbil pomoc ľuďom v obciach po zemetrasení

Robert Fico (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

"Ak hovoríme o celkových škodách, ktoré boli spôsobené zemetrasením na úrovni od osem do 16 miliónov eur, tak môžem vyhlásiť, že toto je objem peňazí, ktoré štát musí zvládnuť. To nie je miliarda," uviedol premiér. Myslí si, že štát je postupne pripravený pomôcť každému, kto to potrebuje. "Samozrejme, že ide o prostriedky predovšetkým zo štátneho rozpočtu a vynakladanie takýchto zdrojov si vyžaduje určité procedúry," podotkol Fico.Ako spresnil, prvý model pomoci ide cez ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. "To je na každú domácnosť po 800 eur, potom pre každú obec po 15.000 eur. Druhý model ide cez rezervu. Včera sme uvoľnili 1,5 milióna eur, ktoré boli rozdelené na konkrétne obce. Ide predovšetkým o pomoc obecnému majetku," uviedol.

Čaká sa, ako podotkol, na ukončenie mimoriadnej situácie, "keď bude môcť prísť so svojimi peniazmi ministerstvo vnútra". Spomenul tiež možnosť financovania cez program Obnov dom. "Niektoré procesy sú zamrznuté, ale už po schválení programového vyhlásenia vlády budeme mať ruky rozviazané," povedal s tým, že predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský (KDH) bude kontaktnou osobou medzi vládou a dotknutými obcami.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa ospravedlnil v mene štátu. Štát podľa neho zlyhal a nebol schopný obyvateľom poskytnúť okamžitú pomoc. "Chceme zmeniť celý prístup krízového riadenia tak, aby štát bol proaktívny pre ľudí, aby nemusela opäť zasahovať v krízových situáciách samospráva, ktorá tu za tri a pol roka bola jediným funkčným celkom," vyhlásil.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) uviedol, že domácnosti postihnuté zemetrasením môžu dostať príspevok až do výšky maximálne 800 eur. "Momentálne už evidujeme takmer 900 žiadostí a takmer polovica z nich už je vyplácaná. Obce v rámci tohto programu môžu dostať 15.000 eur, ale tie tiež musia použiť len pre obyvateľov," vysvetlil.Ako doplnil, identifikovali šesť až sedem rodín, ktoré nemajú kam ísť, a preto armáda má pripravené takzvané obytné kontajnery. "Len je potrebné ešte doriešiť niektoré technické veci," priblížil Tomáš. Fico podotkol, že prvé výjazdové rokovanie vlády bude v Novákoch a ďalšie koncom januára by sa malo uskutočniť v regióne zasiahnutom zemetrasením.