Gastronómia v oblakoch: FOTO Vymeňte piknikový kôš za ten v balóne, tento zážitok nemá obdobu!

(Zdroj: Marek Hajkovský)

TATRANSKÁ LOMNICA - Dobrodružstvo s neopísateľným pocitom slobody, zábavy, vzrušenia, radosti, no zároveň aj strachu, ktorý pominie po pár sekundách. Tak možno v skratke opísať let balónom uprostred tatranských hôr. Ak budete odhodlaní vstúpiť na palubu, už z nej nebudete chcieť nikdy vyjsť.

Jedinečný koncept, aký tu ešte nebol. To ponúka „Prvá dáma Tatier“, ako sa prezýva hotel, vďaka ktorému zažijete na vlastnej koži niečo, o čom ste kedysi mohli len snívať. Aj keď zo začiatku budete mať pravdepodobne stiahnutý žalúdok, nakoniec vyhrá adrenalín v krvi! Napokon, do obrovského balónového koša je lepšie nastúpiť s prázdnym bruchom. Akonáhle stúpne do niekoľkých kilometrov nad zemou, začnú sa podávať kulinárske špeciality od šéfkuchára, čím sa odštartuje nevšedný zážitok vo vzdušnom priestore.

Príprava gastro balóna. (Zdroj: Janka)

Reštaurácia vo vzduchu

Vstup do balóna síce sprevádzajú trasúce sa nohy, obavy a rôzne scenáre, ktoré sa vám vynárajú v hlave, no všetky pocity zmiznú po zistení, že „tam hore“ ide s vami skúsený pilot. Ten má na starosti balón, ktorý ovláda a vďaka ktorému sa vôbec udeje celý tento zážitok.

Jedna z gastronomických špecialít naservírovaná od kuchára Tomáša Ševčíka. (Zdroj: Janka)

Okrem neho je na palube Executive Chef Tomáš Ševčík a jeho asistentka. Ide totiž o jediný certifikovaný gastro balón na Slovensku, v ktorom si počas vychutnávania dychberúcich výhľadov môžete uspokojiť i svoje chuťové poháriky. Vo výške niekoľkých kilometrov nad zemou sa postaral o prípravu jednotlivých chodov, ktoré chutili fantasticky. Napríklad tatarák z jahôd, bazalky a kampotského červeného korenia bol dokonalou čerešničkou na torte.

O panoramatické dychvyrážajúce výhľady nebola núdza. (Zdroj: Janka)

Sledovať majestátne scenérie hôr a popri tom si vychutnávať kulinárske špeciality naservírované na tanieri znie na prvý pohľad ako nejaké sci-fi. Ide pritom o realitu, ktorú si možno vyskúšať na vlastnej koži nielen v jarnom či letnom období. Kuulinársky let sa dá absolvovať od apríla do novembra.

„Letieť v balóne Kuulinair je ako stáť na balkóne nad Tatrami, ten pocit je veľmi upokojujúci. Tá autenticita sa nedá s ničím porovnať, ide o fantastický zážitok s pridanou hodnotou preskúmania celých Tatier,“ vysvetľuje Alfonz Liška, pilot teplovzdušného balóna Kuulinair.

Umenie na každom kroku

Stačí prejsť pár metrov od vlakovej stanice a v samotnom centre Tatranskej Lomnice si všimnete Hotel Lomnica, ktorý nemožno porovnávať s ostatnými ubytovaniami! Okrem toho, že je odlišný tým, že ponúka zážitkový let balónom, uchvátia vás zaujímavé a zároveň luxusné priestory hotela. Je možnosť ubytovať sa v historickej časti alebo v modernej. Ak si zvolíte druhú možnosť, budete mať pocit, ako keby ste spali priamo v galérii. Hotel je známy tým, že kamkoľvek sa v ňom pohnete, budete mať umenie na každom kroku, nielen v galerijných sálach.

V hoteli bola galéria na každom jednom kroku, kam ste sa pohli. (Zdroj: Janka)

Kultúrna pamiatka s pekárňou a cukrárňou

Ak chcete zažiť niečo iné s nohami pevne na zemi, stačí prejsť pár metrov a ocitnete sa v Kuszmannovom bazáre, zrekonštruovanej historickej pamiatke. Vôňa čerstvého pečiva priláka nejedného turistu, ktorý sa mihne v blízkosti priestorov budovy. Štýlová pekáreň ponúka chutné kváskové výrobky priamo z pece. Mlsný jazýček si zase príde na svoje lahodnými tortami, zákuskami či makrónkami. Aby toho nebolo málo, ďalším lákadlom sú luxusné apartmány, ktoré čakajú na svojich budúcich majiteľov.

V Kuszmannovom bazáre si môžete sadnúť vedľa Františka Jozefa. (Zdroj: Janka)

Personál pekárne a cukrárne v Kuszmannovom bazári. (Zdroj: red)