Sľubované 13. dôchodky sa stanú skutočnosťou! Prezradíme vám, koľko aj kedy ich penzisti dostanú

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Jedným z predvolebných sľubov sociálnych demokratov naprieč politickým spektrom bolo vyplatenie 13. dôchodkov slovenským penzistom aj v tomto roku. Znova vymenovaný premiér Robert Fico (Smer-SD) oznámil približný termín, kedy by k dôchodcom mali doraziť.

archívne video

Dôchodky aj rodičovský príspevok sa budú mimoriadne zvyšovať už tento rok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Slovenskí penzisti by sa už o rok mohli tešiť na navýšené trináste dôchodky, povedal Robert Fico po tom, čo do funkcie uviedol novopečeného ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD).

Príspevok v podobe trinásteho dôchodku, ktorého suma by sa mala rovnať výške priemerného dôchodku za predošlý rok by sa mali do peňaženiek našich seniorov dostať už koncom budúceho roka. Podľa Fica ide o dodržanie sľubu, ktorý dali pred voľbami všetky súčasné koaličné strany, informuje portál Weboviny.

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Penzisti si prilepšia o stovky eur

Príspevok vo výške 50 až 300 EUR by mali naši penzisti obdržať už v tomto roku. Na navýšenú sumu vo hodnote priemernej výšky dôchodku si tak budú musieť ešte počkať. Na konci budúceho roka by si tak starobní dôchodcovia mohli prilepšiť až cez 640 EUR.

Invalidní dôchodcovia si prilepšia o 500 EUR. Výška vdoveckého dôchodku sa vyšplhá na 300 EUR a výška vdovského dôchodku na 350 EUR.

Podľa Fica by bol ideálny termín na schválenie trinástych dôchodkov február budúceho roka. „Trinásty dôchodok v plnej výške bol schválený vo februári 2020 krátko pred parlamentnými voľbami," pripomína.

„Mám obrovský záujem, aby právna úprava, ktorá zagarantuje trinásty dôchodok v plnej výške, bola zrealizovaná v národnej rade v prvých troch mesiacoch budúceho roka, možno by bolo pekné a symbolické, keby to bolo v národnej rade vo februári," dodáva premiér.

(Zdroj: Getty Images)

Svojimi dôchodkami môžu ubrať vlastným deťom

Na vyplácanie trinástych dôchodkov by sa tak peniaze mohli nájsť aj v aktuálnom II. dôchodkovom pilieri. Fico zatiaľ nevyjasnil, odkiaľ štát na vyplácanie trinásteho dôchodku v plnej miere peniaze zoberie. „Je tam ešte niekoľko otvorených otázok, ale my musíme doručovať,“ uviedol premiér.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Robert Fico sa týmto smerom pozeral už v časoch svojich bývalých vlád. Nie je teda vylúčený ani scenár, pri ktorom by zdroje čerpal práve z dôchodkového sporenia pracujúcich. Ak sa vládna koalícia pre tento krok rozhodne, financovanie trinástych penzií by tak bolo zabezpečené z týchto zdrojov. Tento krok by však viedol k zníženiu dôchodkov z II. piliera pracujúcich.