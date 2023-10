Hasiči dostali novú techniku, pomáhať im budú aj nové drony

Odovzdávanie nového hasičského vybavenia pod názvom Mobilné zodolnené pracovisko Krajského riaditeľstva HaZZ (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Súčasťou mobilných zodolnených pracovísk sú aj drony, ktoré poskytnú obrazové materiály, teplotné polia, či umožnia komunikáciu cez reproduktor s ľuďmi v ohrozenom priestore. Na utorkovom brífingu o tom informoval prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek.

Matúš Šutaj Eštok odovzdal hasičom novú techniku

"Som veľmi rád, že dnes môžeme odovzdať techniku, ktorá pomôže hasičom v kľúčových a zlomových momentoch pri tom, ako si budú plniť svoje úlohy a povinnosti na to, aby ochránili zdravie, životy, ale aj majetok obyvateľov Slovenska," uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). V utorok sa odovzdávala technika pre päť krajských riaditeľstiev, tri ju dostali už predtým. Šéf rezortu avizoval, že modernizáciu techniky pre hasičov by chcel zakomponovať aj do programového vyhlásenia vlády.

Prezident hasičského zboru víta Matúša Šutaj Eštoka a Luciu Kurilovskú v hasičskej stanici v Bratislave

Vznikne tak osem zodolnených komunikačných pracovísk v rámci jednotlivých Krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, upresnil Mikulášek. Podľa jeho slov to umožní vytvoriť operačné stredisko a komunikačné centrum tam, kde technologická vybavenosť v teréne pred mimoriadnou udalosťou nebola alebo sa počas nej poškodila.

Nová technika na geotaktickú podporu

Poukázal na to, že velitelia zásahov tak budú mať lepšiu informačnú aj geotaktickú podporu. "V rámci geotaktickej podpory vieme využívať novú generáciu rádiostaníc, ktorá okrem zvuku prenáša aj obraz, a tak môže mať priamo veliteľ zásahu online prenos obrazu z priestoru zásahu a veľmi operatívne vie navnímať okolnosti pri rozsiahlych typoch mimoriadnych udalostí a prispôsobovať nasadenia prostriedkov tomu, čo vidí na vlastné oči," zhrnul Mikulášek. Nákup techniky sa financoval z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

