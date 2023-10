MIMORIADNE Sulík končí na pozícii predsedu SASKY!

Sulík verejnosti oznamuje zásadné vyhlásenie. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Sulík už viac nebude kandidovať na funkciu predsedu strany Sloboda a Solidarita

Richard Sulík potvrdil svoj koniec na pozícii predsedu

Sulík si zásadnú tlačovú konferenciu zvolal na začiatok týždňa a familiárne ju nazval "Budúcnosť SaS". Na tejto tlačovke verejnosti prezradil svoje plány do budúcnosti, pričom už sa vie, že šéf liberálov to skúsi v eurovoľbách a je veľmi pravdepodobné, že sa prekrúžkuje až do Bruselu. Vedenie strany teda nebude mať priamo vo svojich rukách na domácej pôde a ukazuje sa, že ho už ani nebude musieť mať.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Pätnásť rokov je dosť a bol by som nešťastný, ak by tento projekt skončil spolu so zakladateľom. Je dôležité vedieť, kedy má človek odísť. Preto, po slovensky povedané, každý chvíľku ťahá pilku, dnes oznamujem, že na najbližšom kongrese o päť mesiacov končím ako predseda SaS," povedal Sulík s tým, čo je vraj dostatočná doba na to, aby každý, kto chce kandidovať na predsedu sa mohol stretnúť s kolegami a žiadať o podporu.

Funkcia čestného predsedu pre Sulíka

"Zmena na poste predsedu prichádza v čase, keď je pokoj a nie sú žiadne pnutia v strane a prichádza po diskusii s mojimi najblizšími kolegami," povedal Sulík. Na kongrese strany oznámi, že chce vzniť funkcie čestného predsedu, ktorý nebude viac členom republikovej rady. Bude to len funkcia dozorná a nebude mať rozhodujúce právomoci. Sulík sa o túto funkciu bude na kongrese uchádzať. Sulík odkazuje, že ak bude SASKA v budúcnosti vo vláde, bude "súčasťou politiky". Sulík sa tiež plánuje uchádzať o funkciu poslanca v ďalších parlamentných voľbách, aj keď bude mať už len funkciu čestného predsedu.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Naď Sulíka na Facebooku predbehol

Kým však prišiel Sulík s oficiálnym vyhlásením na tlačovke, jeho plány nabúral neúspešný kandidát parlamentných volieb a exminister obrany Jaroslav Naď z Demokratov. Ten so Sulíkom už počas vlády Eduarda Hegera práve nevychádzal v dobrom a kritika na Sulíkovu hlavu z jeho úst padala pri viacerých príležitostiach.

Jaroslav Naď (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Práve Naď teraz obral Sulíka o zásadnú atmosféru na brífingu, keď vopred "vykecal", že sa Sulík ako líder SaS chystá skončiť tým, že už nebude na funkciu predsedu kandidovať. "Tak Sulík nám vraj dnes oznámi, že už v marci nebude kandidovať za predsedu SaS. Neskoro. Veľmi neskoro. Po tom, čo na pokyn (či za groše) Kočnera, Haščáka či iného zločinca či oligarchu povalil tri normálne vlády, chce zdrhnúť do Európskeho parlamentu a v Bruseli sa usmievať na Slovensko, ktoré kvôli tomuto egocentrickému geopolitickému stratencovi bude mať vládu mordoru. Riško, pusti balónik a choď kadeľahšie," odkázal Sulíkovi Naď, ktorý v spomínanom statuse urobil osobný odpočet toho, čo podľa neho Sulík nezvládol.

SUPERMAN KONČÍ! NESKORO… Tak Sulík nám vraj dnes oznámi, že už v marci nebude kandidovať za predsedu SaS. Neskoro.... Posted by Jaro Naď on Sunday, October 22, 2023

Hádam už konečne odíde na svoj ranč, odkazuje Naď

"Verím, že už definitívne opustí slovenskú politiku a ideálne definitívne aj Slovensko, lebo reálne, ublížil mu skoro tak isto, ako Fico. Nech ide tam na svoj ranč niekde do Austrálie. Jeho pokútne stretnutia s mafošmi, ničenia vlád, geopolitické bludy a zákernosti vo všeobecnosti, to už nám naozaj chýbať nebude," uzavrel Naď.

Jaroslav Naď (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Sulíkova cesta politikou

Sulík stranu SaS viedol už od jej založenia v roku 2009. Za toto obdobie bol jej neustálym šéfom, hoci počas jeho pôsobenia nastávali viaceré osobnostné konflikty, počas ktorých prichádzali odchody ikonických osobností strany. Spomenieme len v rýchlosti Luciu Ďuriš Nicholsonovú, Ľubomíra Galka, Daniela Krajcera, Juraja Miškova, Jozefa Rajtára, Martina Klusa, Martina Poliačika či Natáliu Blahovú.

Richard Sulík a členovia SaS (Zdroj: SITA)

Všetky tieto odchody sa diali počas štrnástich rokov vedenia strany Richardom Sulíkom a bývalý minister hospodárstva stranu dokonca už raz viedol aj z Bruselu, keď pôsobil ako europoslanec od roku 2014 do roku 2019. Sulík však už teraz plánuje, že sa do europarlamentu zrejme vráti.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Kto nahradí Sulíka?

Ešte počas posledných pár hodín pred začiatkom tlačovej konferencie bol aj manévrovací priestor na to, kto sa stane novým predsedom strany. V hre sú rôzne mená, ako Branislav Gröhling, Jana Bittó Cigániková či iní. Možnosť je tu však aj pre ľudí, ktorí SASKU personálne posilnili len nedávno, či už je reč o Márii Kolíkovej či Jurajovi Krúpovi. Ani jeden z menovaných však doteraz neodpovedal na otázku, či sa chystá kandidovať na čelo SASKY.