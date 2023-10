Odborníci opäť sťahujú desiatky produktov: Medzi nimi aj známe značky! Pozor, TIETO určite nepoužívajte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na trhu sa opäť objavili nebezpečné kozmetické výrobky. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt niekoľkých produktov, ktoré sa objavili v Európskej únii a boli nahlásené do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Maďarsku, v Českej republike, v Taliansku a v Litve. Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. A12/02447/23

názov: Blue Sky Eau de Perfum Natural Spray for women – parfumovaná voda pre ženy

značka: New Brand Perfumes

typ výrobku/číslo výrobku: Blue Sky Eau de Perfum for women

výrobná dávka: LOT:N: A8846

čiarový kód: 5425017730651

krajina pôvodu: Belgicko

výrobca: OBELIS S.A., 1030 Brussels, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



2. hlásenie č. A12/02448/23

názov: Eau de Parfum Spray – parfumovaná voda

značka: Story of Love

typ výrobku/číslo výrobku: Man in Black

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 6930446808240

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: STORY OF LOVE COSMETICS CO LTD, SPECIAL INDUSTRIAL ZONE, Chengxi, Čínska ľudová republika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

3. hlásenie č. A12/02449/23

názov: Gordano parfums - Scotch brand 151 – toaletná voda pre mužov

značka: GORDANO PARFUMS

typ výrobku/číslo výrobku: Scotch Brand 151 EdT pour Homme, 50 ml

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5902114886301

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: REVERS COSMETICS Sp. z.o.o., ul. Slowikowskiego 39A, 05-090 Raszyn, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



4. hlásenie č. A12/02450/23

názov: AQUA HIM – toaletná voda pre mužov

značka: LAZELL®parfums

typ výrobku/číslo výrobku: EAU DE TOILETTE FOR MAN

výrobná dávka: NR PARTII: 11102560921, EXP DATE: 10/2024

čiarový kód: 5907176583120

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: Lazell Parfums, www.lazell.pl, ul. Rtm. W.Pileckiego 98, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecky, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda v sklenenej fľaške so šedým uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



5. hlásenie č. A12/02451/23

názov: Sex Unisex Intesa – sprejový dezodorant

značka: INTESA

typ výrobku/číslo výrobku: Deodorante spray

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8003510004980

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mirato spa, Strada Provinciale Est Sesia, 28064 Landiona (NO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 125 ml, sprejový dezodorant v kovovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



6. hlásenie č. A12/02452/23

názov: Doccia schiuma intrigante – sprchový gél

značka: Dermomed

typ výrobku/číslo výrobku: Doccia schiuma

výrobná dávka: 300G1

čiarový kód: 8054633831090

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Italchimica Srl, Riviera Maestri del Lavoro n.10, 35127 Padova, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, sprchový gél s označením „biele pižmo“ v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



7. hlásenie č. A12/02453/23

názov: Ricetta di bellezza – čistiace pleťové mlieko

značka: CERA DI CUPRA

typ výrobku/číslo výrobku: Latte detergente delicato

výrobná dávka: UGD170

čiarový kód: 8002140052163

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Farmaceutici dott. Ciccarelli Spa, via Clemente Prudenzia 13, 20138 Milano (MI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, plastová fľaša obsahujúca čistiace pleťové mlieko s medovým extraktom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



8. hlásenie č. A12/02454/23

názov: EXOTIC LOVE - Docciaschiuma Fiori di Tiarè – sprchový gél

značka: Vidal

typ výrobku/číslo výrobku: EXOTIC LOVE - Docciaschiuma Fiori di Tiarè

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8008970037431

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: sprchový gél v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

9. hlásenie č. A12/02455/23

názov: ACTIVE – sprejový dezodorant

značka: BOROTALCO

typ výrobku/číslo výrobku: ACTIVE R 303776

výrobná dávka: 1640F02

čiarový kód: 80860129

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Società Italo Britannica L. Manetti H. Roberts & C. per Azioni, Via Baldanzese 177, 50041 Calenzano (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: sprejový dezodorant v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



10. hlásenie č. A12/02458/23

názov: Fior di Loto e Karitè – aromatický kúpeľový krém

značka: Tesori d'Oriente

typ výrobku/číslo výrobku: Bagno crema aromatico

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8008970000831

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter Srl, viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 500 ml, aromatický kúpeľový krém v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



11. hlásenie č. A12/02459/23

názov: Fructis – maska na vlasy

značka: Garnier

typ výrobku/číslo výrobku: Color resist

výrobná dávka: 28P000

čiarový kód: 3600540160553

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Garnier, Place vendome 16, 750001 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 300 ml, posilňujúca maska na vlasy v plastovom tégliku, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

12. hlásenie č. A12/02460/23

názov: D&M per uomo – dezodorant

značka: Comin parfum

typ výrobku/číslo výrobku: Deodorante roll-on

výrobná dávka: L.932 10/08/2016

čiarový kód: 8004830292118

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Comin Parfum Srl, Via Dell'Artigianato 7, 25050 Niardo (BS), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, guľôčkový dezodorant v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



13. hlásenie č. A12/02461/23

názov: Coco – toaletná voda

značka: PARFUMS DE QUALITE'

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de toilette

výrobná dávka: 0920

čiarový kód: 8053830051188

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, toaletná voda v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



14. hlásenie č. A12/02462/23

názov: Tesori d'Oriente – aromatický kúpeľový krém

značka: Tesori d'Oriente

typ výrobku/číslo výrobku: Bagno Crema - Sandalo del Kashmir e Vetiver

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8008970037042

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: CONTER SRL, VIALE EUROPA 12, 26855 LODI VECCHIO LO, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 500 ml, aromatický kúpeľový krém v čierno-zelenej plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

15. hlásenie č. A12/02464/23

názov: Eau de Parfum for woman – parfumovaná voda

značka: LORIS

typ výrobku/číslo výrobku: Frequence Floral No130 Eau de Parfum for woman 50 ml

výrobná dávka: 301120-234723

čiarový kód: 8699316172390

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: Okuyucular Kosmetik ve, Sultan Ohran Mah 5, 1181/1 Gebze/Kocaeli, Turecko

Skin Lab International Sp. Z.o.o., Zacisze 6/7, 31-156 Krakow, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, biela kartónová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu pre ženy v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



16. hlásenie č. A12/02465/23

názov: LORIS - Frequence Woody No076 Eau de Parfum for man – parfumovaná voda

značka: LORIS

typ výrobku/číslo výrobku: Frequence Woody No076 Eau de Parfum for man 50 ml

výrobná dávka: 061021-24-5947

čiarový kód: 8699316175780

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: Okuyucular Kosmetik ve, Sultan Ohran Mah 5, 1181/1 Gebze/Kocaeli, Turecko

Skin Lab International Sp. Z.o.o., Zacisze 6/7, 31-156 Krakow, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, biela kartónová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu pre mužov v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



17. hlásenie č. A12/02486/23

názov: CUBA Original - Victory Eau de Parfum for women – parfumovaná voda

značka: CUBA ORIGINAL

typ výrobku/číslo výrobku: Victory Eau de Parfum for women 100 ml

výrobná dávka: LOT:N:A7174

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Belgicko

výrobca: OBELIS S.A., 1030 Brussels, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda v kovovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



18. hlásenie č. A12/02489/23

názov: Original Mane 'n Tail Moisturizer - Texturizer Conditioner – kondicionér na vlasy

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: Moisturizer - Texturizer Conditioner

výrobná dávka: 680G150

čiarový kód: 071409543221

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Straight Arrow, 2020 Highland Avenue, PA 18020 Bethlehem, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kondicionér na vlasy v 355 ml plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



19. hlásenie č. A12/02490/23

názov: The Original Mane 'n Tail Deep Moisturizing Conditioner – kondicionér na vlasy

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: Moisturizing Conditioner

výrobná dávka: 399F050

čiarový kód: 8071409543252

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Straight Arrow, 2020 Highland Avenue, PA 18020 Bethlehem, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: hydratačný kondicionér na vlasy v 355 ml plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



20. hlásenie č. A12/02491/23

názov: The Original Mane 'n Tail and Body Schampoo – šampón

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: Body Schampoo

výrobná dávka: 133E150

čiarový kód: 071409543214

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Straight Arrow, 2020 Highland Avenue, PA 18020 Bethlehem, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: šampón v 355 ml plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

21. hlásenie č. A12/02492/23

názov: Mane 'n Tail – kondicionér na vlasy

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: Color Protect Conditioner

výrobná dávka: 016H289

čiarový kód: 071409744031

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Straight Arrow, 2020 Highland Avenue, PA 18020 Bethlehem, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kondicionér na farbené vlasy v 355 ml plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



22. hlásenie č. A12/02493/23

názov: Vittorio Bellucci - Essence Vernissage Eau de Parfum for women – parfumovaná voda pre ženy

značka: Vittorio Bellucci

typ výrobku/číslo výrobku: Essence Vernissage (VBEP/01)

výrobná dávka: 13012017

čiarový kód: 5907619857511

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: Verona Products Professional Sp. z.o.o., Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, svetlozelená kartónová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.



23. hlásenie č. A12/02503/23

názov: Gordano Parfums - Giselle Sorentini 163 Eau de Toilette – toaletná voda

značka: GORDANO PARFUMS

typ výrobku/číslo výrobku: Giselle Sorentini 163

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5902114884499

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: REVERS COSMETICS Sp. z.o.o., ul. Slowikowskiego 39A, 05-090 Raszyn, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke burgundskej farby, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

24. hlásenie č. A12/02504/23

názov: Revia Verona - Revia Natur Color&Shine - No1 Platinum Blonde – farba na vlasy

značka: Revia Verona

typ výrobku/číslo výrobku: Revia No1 Platinum Blonde

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5907619857368

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: Verona Products Professional Sp. Z o.o., Al. Krakowska 2, 02-284 Warsawa, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kartónová škatuľka obsahujúca 1 tubu farbiaceho krému (50 ml), 1 fľaštičku aktivátora (50 ml) a 1 vrecúško fixačného balzamu (20 ml), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.