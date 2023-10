AKTUÁLNE Doprava v Bratislave kolabuje! Tvoria sa kolóny: Na týchto miestach rátajte so zdržaním

(Zdroj: Topky)

BRATISLAVA - Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D1 od Senca sa tvorí kolóna. Vodiči stratia asi 30 minút. So zdržaním treba počítať aj na ďalších miestach v Bratislave a okolí. Informovala o tom Zelená vlna RTVS.

Približne desaťminútová kolóna sa pre nehodu tvorí v Chorvátskom Grobe v časti Čierna Voda na hlavnom ťahu v zákrute smerom do Bratislavy. Vodiči sa zdržia tiež na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, a to asi desať minút.

