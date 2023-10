Veľký prehľad cien bytov aj vo vašom regióne! Rekordný prepad na trhu nehnuteľností: V TOMTO meste išli dole najviac

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ako informuje portál Tv Noviny, trh s nehnuteľnosťami na Slovensku sa rozdelil. Zatiaľ čo ceny starších bytov aj naďalej klesajú, ceny nových stavieb si svoju hodnotu držia. Hodnoty bytov však len v priebehu jedného roka klesli o tisícky eur.

„Narastá rozdiel medzi staršími bytmi, ktorých ceny klesajú viac a novostavbami, ktoré si svoju hodnotu držia, resp. v niektorých novších projektoch aj rastú. Vidieť tiež rozdielny vývoj podľa lokalít. Je to signál, že trh už v niektorých častiach Slovenska našiel rovnováhu a stabilizoval sa“ tvrdí Michal Pružinský, analytik portálu Nehnuteľnosti.

Vedie Banská Bystrica

Najväčší pokles cien 2-izbových bytov bol zaznamenaný v Banskej Bystrici, kde ich cena medziročne v priemere klesla o 23,63%. K lacnejšiemu bývaniu sa dostanú aj Bratislavčania a Košičania, nakoľko ceny bytov v týchto mestách klesli v priemere od 10 do 11 percent.

Naopak, najnižší pokles zaznamenávajú Žilina (5,33%) Nitra (4,35%), Trenčín (6,98%), Trnava (8,33%) či dokonca tretie najväčšie mesto na Slovensku Prešov, v ktorom cena 2-izbových bytov klesla v priemere o 8,70 percenta.

Pokiaľ ste zvažovali alebo stále zvažujete kúpu väčšieho 3-izbového bytu, ideálnou lokalitou by mali byť opäť Bratislava a Košice. Zatiaľ čo v Bratislave klesla cena 3-izbových bytov od 6,47% do 16,87%, v niektorých košických lokalitách byt s rovnakým množstvom izieb kúpite až o 15,87% lacnejšie (Košice IV). V iných častiach Košíc sa ceny týchto bytov prepadli v rozmedzí od 1% do 12,02%.

Ak hľadáte trojizbák za rozumnejšiu cenu, mali by ste sa poobhliadnuť aj v lokalitách Žilina (pokles 11,46%), Trenčín (pokles 9,70%) či Prešov (pokles 12,58%) a Banský Bystrica (pokles 9,24%). O čosi miernejší pokles cien bol napokon zaznamenaný v mestách Trnava (4,44%) a Nitra (5,77%).