Handlovčan v Prievidzi napadol 43-ročnú ženu, museli ju hospitalizovať

"Napadnutiu predchádzal slovný konflikt, vulgárne nadávky a vyhrážky poškodenej zabitím. Vystrašená žena sa pred útočníkom bránila a nastriekala mu obranný sprej kaser do tváre," uviedla Kuzmová.

Muž ženu podľa nej následne udrel do tváre, v dôsledku čoho spadla na zem, niekoľkokrát ju kopol do hlavy a nôh a opakovane jej povedal, že ju zabije. "Svedkyňa incidentu privolala na miesto udalosti hliadku polície, ktorá útočníka obmedzila na osobnej slobode. So zadržaným mužom policajti vykonali dychovú skúšku, ktorá sa skončila s výsledkom 3,96 promile alkoholu," doplnila.

Poškodenej útokom obvinený spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali jej lekárske ošetrenie a hospitalizáciu v nemocnici, ozrejmila ďalej Kuzmová. Na súd bol podaný podnet na vzatie obvineného do väzby. "O tom, či bude stíhaný väzobne, rozhodne súd v najbližších hodinách," dodala policajná hovorkyňa.