Exprezident Slovenskej lekárskej komory jasne: Problémy lekárskej komory nezmiznú tým, že o nich zakážeme hovoriť

Pavel Oravec (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Pavel Oravec, ktorého minulý týždeň odvolal z funkcie prezidenta Slovenskej lekárskej komory (SLK) mimoriadny snem vo Zvolene, má vážne pochybnosti o platnosti svojho odvolania. Uviedol to vo svojom stanovisku pre médiá s tým, že skupina delegátov bola odhodlaná za každú cenu nepripustiť, aby na sneme prečítal kritickú správu o stave SLK.

„Správu je obsiahla a pre mnohých nepríjemná. Väčšina vedenia SLK ju nechcela počuť. Pritom ide o vážne veci, ktoré priamo súvisia s fungovaním komory, ako orgánu preneseného výkonu štátnej správy. A bohužiaľ aj veci, ktoré zasahujú do osobných záujmov viacerých dlhoročných funkcionárov SLK“, vyhlásil Pavel Oravec a dodal, že teraz je už vecou lekárskej verejnosti, či pripustí, aby skupina dlhoročných funkcionárov SLK ovládala celú komoru na úkor lekárov.

Archívne video: Stanovisko Slovenskej lekárskej komory k situácii v zdravotníctve

Stanovisko Slovenskej lekárskej komory k situácii v zdravotníctve (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Otázku, či bol odvolaný v súlade s pravidlami komory považuje Oravec za druhoradú s tým, že to musia vyriešiť právnici a príslušné inštitúcie. Kľúčové podľa jeho slov je, či sa komora dokáže vysporiadať s problémami, ktoré sa okolo nej nahromadili za dlhé roky dozadu.

„Máme tu problémy s registrom lekárov, licenciami, ochranou osobných údajov, kybernetickou bezpečnosťou, alebo sťažnostnou agendou. Máme tu firmu Lekár, a.s., ktorej podnikanie je netransparentné. Chcel som o tom na sneme hovoriť a navrhnúť riešenia. Delegáti – zjavne pod tlakom úzkej skupiny dlhoročných funkcionárov komory - ale rozhodli inak“, povedal Oravec a zdôraznil, že komora takto pred problémami neutečie.

Oravec upozorňuje na hanbu pred hosťami snemu

„Zákazom hovorenia o problémoch sa tieto nevytratia“ povedal Pavel Oravec a ako príklad uviedol aktuálnu situáciu v spoločnosti Lekár a.s.. Nedávno v nej odvolal celé predstavenstvo a nového predsedu predstavenstva JUDr. Petra Baka poveril urýchleným vykonaním forenzného auditu.

„Mám k dispozícii prvú jeho správu a tá konštatuje, že v Lekár, a.s. nefungovalo normálne takmer nič. Dajte si to do súvisu s tím, že tí, ktorí organizovali mimoriadny snem sa okamžite pokúšajú tento audit zastaviť. Chcú tak zabrániť aby sme sa o činnosti tejto firmy dozvedeli konkrétne veci“, pripomenul Pavel Oravec a na záver dodal, že delegáti snemu ho mohli kľudne odvolať aj na normálnom sneme SLK a bez akýchkoľvek pochybností.

Pavel Oravec (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Stačilo počkať tri hodiny a nemuseli sme si takto vyrobiť hanbu aj pred hosťami snemu SLK, ktorým sa dodatočne ospravedlňujem. Snaha zabrániť mi vo vystúpení ale bola zjavne silnejšia, ako slušná výchova“, dodal na záver Pavel Oravec.