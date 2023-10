Prepad banky v Bratislave: Páchateľ je na úteku, má zbraň! Pracovníčka skolabovala, zasahovali záchranári

(Zdroj: Topky/Ramon Leško )

"Dnes (04.10.2023) o 09.10 hod sme prijali na linke 158 oznámenie o lúpežnom prepadnutí banky na Kaštielskej ulici v Bratislave. Muž doposiaľ neznámej totožnosti ozbrojený krátkou strelnou zbraňou mal odcudziť finančnú hotovosť v doposiaľ nezistenej výške," uviedla polícia. K zraneniu osôb našťastie nedošlo. "Policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave momentálne pátrajú po páchateľovi a vykonávajú na mieste udalosti prvotné úkony," dodali.

Portál noviny.sk s odvolaním sa na svoje informácie uvádza, že muž si to po vtupe do banky namieril k prvej pokladni s hotovosťou a so zbraňou v ruke žiadal zamestnakyňu, aby mu vydala peniaze. Žena bola v šoku, na mieste odpadla a ratovať ju museli záchranári.

Lupič mal utekať po Gagarinovej ulici. Na miesto prišli policajti aj kynológovia a psom sa najskôr aj podarilo chytiť stopu, no potom ju stratili. Je pravdepdobné, že páchateľ nastúpil do auta. Je tiež možné, že nebol sám.

Muž má byť vysoký asi 180 centimetrov, oblečené mal bledé nohavice a čiernu mikinu, maskovaný bol okuliarmi a šatkou na krku. V ruke mal držať dáždnik.

