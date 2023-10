Dramatický večer v obci Dojč: Syn našiel rozstrieľané telo svojej mamy! Páchateľ bol na úteku, šokujúci záver pátrania

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Maarty)

DOJČ - V pondelok podvečer smerovalo do obce Dojč pri Senici množstvo policajných áut. Pred obcou riadili aj premávku a nikoho nepúšťali. Dôvodom bolo pátranie po páchateľovi, ktorý zavraždil svoju exmanželku.

Množstvo policajtov, špeciálne jednotky so samopalmi, aj drony s termokamerou - pátranie ako z akčného filmu zažili v pondelok večer obyvatelia obce Dojč pri Senici. Verejnosťou najskôr otriasla informácia, že 18-ročný mladík našiel v dome svoju zavraždenú 40-ročnú matku. Páchateľ bol na úteku a, navyše, ozbrojený.

Podľa informácií tvnoviny.sk sa ho však podarilo nájsť krátko po polnoci. Žiaľ, mŕtveho. Muž mal 70-rokov a podľa brata zavraždenej ženy ju psychicky týral. Tvrdí, že po karanténe spojenej s pandémiou pribrala a muž jej preto nadával. Rozviesť sa s ním však nechcela, no nakoniec tak urobil on. Žena si našla nového priateľa a jej exmanžel údajne nakoniec vraždil zo žiarlivosti. Brat zavraždenej ženy tvrdí, že telo bolo rozstrieľané. Muž potom ušiel do neďalekého lesa, kde ho hľadali policajti.

Policajti prijali oznámenie o náleze osoby bez známok života v obci Dojč, v okrese Senica. Polícia momentálne vykonáva prvotné úkony. Udalosť preverujeme v súvislosti s podozrením na násilný trestný čin. Bližšie informácie poskytneme, akonáhle to situácia dovolí," informovala v pondelok večer polícia.