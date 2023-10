Nelegálna migrácia potrebuje riešenie: Vláda chce zareagovať na hraničné kontroly susedných štátov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Miroslav Košírer)

BRATISLAVA - Vláda chce v stredu zareagovať na kontroly, ktoré na slovenských hraniciach zaviedli Česko, Poľsko a Rakúsko. Avizoval to premiér Ľudovít Ódor. Nelegálna migrácia podľa neho potrebuje európske riešenie na vonkajších hraniciach.

Vládny kabinet by mal uzavrieť novú zmluvu o štátnej hranici medzi Slovenskom a Českom. Nové znenie by malo priniesť zjednodušenie schvaľovacieho procesu a sprístupnenie aktualizovaných údajov o štátnej hranici v hraničnom dokumentárnom diele. Ministerstvo financií pripravilo na rokovanie nariadenie, ktorým sa ustanovuje hodnota investície a koncesie. Limit ekonomického hodnotenia investičných projektov rezortu by sa podľa neho od budúceho roka mal zjednotiť na 10 miliónov eur.

archívne video

Ministri sa zároveň majú zaoberať informatívnym materiálom z dielne rezortu obrany. Ten chce financie z fondu USA využiť na nákup 5000 útočných pušiek M4A1 s príslušenstvom v celkovej hodnote 17,37 milióna dolárov, čo je približne 16,23 milióna eur. Agrorezort predložil na rokovanie vlády aj informáciu o aktuálnej situácii so šírením afrického moru ošípaných. Stavy ošípaných boli v SR k 31. augustu na úrovni 439.173 kusov. Taktiež nebol potvrdený žiadny ďalší pozitívny prípad u domácich ošípaných, vlani ich zaznamenali päť.