Čakáme na telefonát od prezidentky, hovorí líder Smeru: Strana je podľa neho pripravená aj na pomoc Ukrajine

"Budeme sedieť na centrále Smeru-SD, budeme čakať na telefonát od prezidentky. Pokiaľ nepríde poverenie na zostavenie vlády, nevidíme dôvod, aby sme viedli rokovania," uviedol Fico. Verejnosť poprosil o trpezlivosť. "Slovensko potrebuje upokojiť situáciu," doplnil a poukázal na atmosféru v spoločnosti. Aj preto si myslí, že by bolo dobré nechať stranám dva týždne na rokovania o programoch, nech sa stretnú subjekty, ktoré majú šancu zostaviť vládu a nech v pokoji rokujú o programových prioritách. Dodal, že až po dohode na vládnom programe vidí priestor na zostavovanie vlády a na diskusiu o jednotlivých personálnych nomináciách.

To, čo sa deje na Ukrajine, je veľká tragédia

Ľudia na Slovensku majú podľa Fica väčšie problémy, ako je Ukrajina. To, čo sa tam deje, považuje za veľkú tragédiu. "Budeme robiť všetko pre to, aby sa čo najrýchlejšie pristúpilo k mierovým rokovaniam," tvrdí a prízvukoval, že ak bude Smer vo vláde, sú pripravení Ukrajine pomáhať humanitárne aj pri obnove štátu. problém vidí iba vo vyzbrojovaná. "Ďalšie zabíjanie nikomu neprospieva," podotkol.

Smer je pripravený na zmeny v OČTK

Fico potvrdil, že Smer-SD je pripravený na personálne zmeny v orgánoch činných v trestnom konaní (OČTK). Cieľom strany však nie je robiť zmeny v základnej infraštruktúre týchto orgánov. Predseda strany problém vidí v politických nomináciách na rôzne pozície, napríklad vo vedení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

"Nepamätám si, že by niekto zo Smeru-SD hovoril o rušení Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) a ÚŠP," reagoval Fico na otázky o zmenách v štruktúre OČTK. Poukázal pritom na vyjadrenia Hlasu-SD, ktorý avizoval možnú reformu týchto orgánov. "My sme pripravení na výmenu ľudí," dodal Fico s tým, že vo svojich funkciách v OČTK nemôžu niektorí ľudia ostať. Poukázal na rôzne obvinenia a kauzy. "Nikto ich nebude zatvárať, to je vec OČTK," deklaroval.

