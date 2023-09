Tak toto je luxus, prepychové posedenie s výhľadom na hrad! TAKTO prebieha volebná noc v štábe Sme rodina

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Volebná noc v štábe Sme rodina: To je ale luxus! (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Slovenskí politici si na štandardoch potrpia a výnimkou nie sú ani kandidáti Sme rodina, pre ktorú nie sú výsledky volebnej noci ešte ani zďaleka isté. Na to, či bránami parlamentu úspešne prejdú alebo sa pred nimi po sčítaní všetkých hlasov zatvoria pri pohľade na tento luxus rozhodne zabudnú.

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Do volebného štábu sme rodina, ktorý sa pri týchto voľbách dorazil už aj Peter Pčolinský, štvorka na kandidátke strany. Do štábu sa schádzajú už aj ďalší členovia strany, ako aj stranícka kolegyňa Petra Krištúfková spolu s jej dcérou. Vyzerá to tak, že volebná noc strany Sme rodina sa rozbieha v plnom prúde.

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

