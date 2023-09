Nitrianska radnica eviduje veľký záujem o hlasovacie preukazy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Martin Medňanský, TASR/Pavel Neubauer, František Iván)

Podľa slov hovorcu mesta Tomáša Holúbeka sa dá v porovnaní s inými voľbami hovoriť o mimoriadnom záujme. "Vyplýva z toho, že veľké množstvo obyvateľov Nitry prejavilo záujem voliť v sobotu mimo miesta svojho bydliska. Zo zoznamu voličov budú vo svojich okrskoch vyškrtnutí a voliť môžu v ktorejkoľvek volebnej miestnosti v rámci Slovenskej republiky, stačí ak predložia hlasovací preukaz," uviedol.

Priebežné výsledky volieb sa budú zverejňovať na webe volbysr.sk (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Ako zároveň pripomenul, o hlasovací preukaz je možné požiadať už iba osobne na Mestskom úrade v Nitre. "Aj to iba v priebehu nasledujúcich približne 24 hodín, teda do 29. septembra, do konca pracovnej doby. V Nitre je celkovo zapísaných približne 63.400 voličov," dodal Holúbek.