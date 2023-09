Pellegrini jasne! Vládu, aká tu bola tri roky, si druhýkrát dovoliť nemôžeme

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ťažké krízy podľa neho zažívala v tomto období celá Európa a celý svet, ale štáty s "príčetnými vládami" ich podľa Pellegriniho zvládli omnoho lepšie. "Dlh je extrémny, títo ľudia prehajdákali miliardy," pripomenul rýchle zadlžovanie štátu v krízových rokoch. Životná úroveň Slovenska podľa Pellegriniho po roku 2020 prestala dobiehať priemer Európskej únie (EÚ), začala klesať, až sme sa napokon zaradili na predposledné miesto pred Bulharsko. "Som presvedčený, že ľudia by mali ísť voliť a vyjadriť svoj názor. Ľudia cítia, čo tu za tri a pol roka zažívali, hanbu, trápenie a strach. To v nich je, a to ich možno privedie k urnám aj bez nejakej veľkej politickej hypermobilizácie," uviedol.

Archívne video: TK strany Hlas-SD na tému: Jediný deň, kedy o všetkom rozhodujú iba ľudia

TK strany Hlas-SD na tému: Jediný deň, kedy o všetkom rozhodujú iba ľudia (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Namiesto extrému ľudia potrebjú normálnosť

Pellegrini si nemyslí, že predpokladom mobilizácie voličov pred voľbami sú negatívne emócie a agresivita. "Spoločnosť si po rokoch trápenia už želá pokoj. Emócia hnevu, na ktorej sa politik vezie, mu možno môže priniesť nejaké pol percento alebo percento navyše, ale to nestačí na to, aby sa spoločnosť posunula dopredu," skonštatoval. Namiesto extrému podľa neho teraz ľudia potrebujú skôr normálnosť a profesionálny politický výkon novozvolených funkcionárov. "Hlas-SD zabráni, aby so Slovenskom niekto experimentoval, alebo sa na Slovákoch učil, ako je to riadiť krajinu. To si už druhýkrát dovoliť nemôžeme," vyhlásil Pellegrini.

Od premiér Ľudovíta Ódora očakáva, že bude podávať plnohodnotný výkon, až kým ho nevystrieda nová vláda. Poznamenal, že ako premiér vyvíjal maximálne úsilie v boji s nastupujúcim koronavírusom aj v prvých týždňoch po voľbách v roku 2020, aj keď vedel, že súčasťou nastupujúceho kabinetu nebude. Nová vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb, bude podľa neho musieť okamžite riešiť množstvo problémov. "Akútny dnešný problém sú ceny potravín a tam treba zasiahnuť do obchodných prirážok, lebo si tu obchodné reťazce robia, čo chcú," konštatoval Pellegrini. Dodnes podľa neho nie je jasné, aká bude konečná cena elektrickej energie a plynu. "Musíme s tým niečo robiť, aby sme neboli nemilo prekvapení," dodal.

Ľudovít Ódor (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Bude podľa neho potrebné pripraviť plán konsolidácie verejných financií, ktorý nepoškodí sociálne istoty občanov. Expremiér tvrdí, že tempo konsolidácie o pol percenta ročne umožní udržať dlh dlhodobo pod úrovňou 60 percent HDP a zároveň vytvorí priestor pre udržanie sociálneho štandardu a oživenie ekonomiky. "Dúfam, že urobíme skokovo veľké investície, dobudujeme krajinu a prijmeme rozhodnutia, po ktorých sa Slovensko znovu nadýchne," uzavrel Pellegrini.