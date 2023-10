Chceli by ste pracovať v letectve, no nemáte vyštudovaný tento odbor? Tak riaďte nebo zo zeme! Čaká vás stabilná práca s množstvom benefitov.

LPS hľadá nové posily. (Zdroj: Getty Images/gorodenkoff)

BRATISLAVA - Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (ďalej len „LPS“) hľadá nových uchádzačov po celom Slovensku. Obsadzuje totiž pozície riadiacich letovej prevádzky na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach, Žiline či Poprade. Možno ste o tejto pozícii ešte ani nepočuli, no verte, že ponúka viac, než si myslíte. Ak chcete zistiť, či by bola vhodná práve pre vás, príďte na Kariéra Expo do Bratislavy, kde uvidíte, ako sa riadi nebo nad Slovenskom.