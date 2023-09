Strana Smer trvá na transparentnosti kampaní: Odmieta však hodnotenie TIS

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Podľa TIS je netransparentné, keď strane Smer-SSD zabezpečuje vo volebnej kampani činnosti obchodná spoločnosť Agentúra Smer, s. r. o., ktorej je strana Smer-SSD jediným spoločníkom a ktorá vznikla v súlade so zákonom o politických stranách a politických hnutiach, pričom v zmysle tohto zákona predmetom činnosti tejto obchodnej spoločnosti je okrem iného aj propagačná činnosť, výroba predmetov propagujúcich program a činnosť strany, usporadúvanie politických akcií a podobne," uviedla strana na sociálnej sieti.

Archívne video: Predseda strany Smer-SD Robert Fico vyjadril podporu vznikajúcemu priemyselnému parku vo Valalikoch

Predseda strany Smer-SD Robert Fico vyjadril podporu vznikajúcemu priemyselnému parku vo Valalikoch (Zdroj: Facebook/SMER - SSD)

Kritizuje pritom postupy TIS pri hodnotení transparentnosti kampane strán. Strana napríklad skonštatovala, že podľa organizácie je netransparentné, ak financuje volebnú kampaň výhradne z prostriedkov získaných z príspevkov zo štátneho rozpočtu za výsledok v predchádzajúcich voľbách či to, že nemá žiadnych darcov a veriteľov.

V hodnotení transparentnosti vedenia kampane, ktoré vypracovala TIS, sa Smer-SSD ocitol na konci rebríčka. Kampaň strany označila organizácia za netransparentnú. Poznamenala, že krátko pred voľbami má najvyššie výdavky, a to až 2,5 milióna eur. "Z nich už vyše štyroch pätín preliala z transparentného účtu cez veľké súhrnné platby do vlastnej agentúry. Verejnosť tak nedokáže skontrolovať hodnovernosť výdavkov v praxi ani to, či skryte neprekročí trojmiliónový prah na výdavky," upozornila.