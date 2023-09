Slovákov zasa potrápi saharský piesok: Najviac zasiahnutá bude TÁTO časť krajiny!

(Zdroj: Profimedia)

Prach počas nedele sťahujú na zem kvapky dažďovej vody. Keďže v čase, kedy sa prach dostal nad západ krajiny už dážď ustával, práve v tejto oblasti ho bude najmenej. Na východe sa však šoféri môžu tešiť na dobre známe typicky špinavé autá. Ako informuje portál imeteo.sk, práve východné Slovensko v nedeľu obdržalo najviac saharského prachu.

V atmosfére nad Slovenskom sa však prach bude nachádzať aj v nasledujúcich dňoch a to až do konca budúceho týždňa. Prejaví sa to sfarbením oblohy najmä v čase východu a západu Slnka typickým žltkastým nádychom. Dalším znakom prítomnosti saharského prachu bude aj znížená dohľadnosť.