Čaká nás pochmúrne počasie: Na väčšine územia treba rátať s dažďom aj silnejším vetrom

BRATISLAVA -V nedeľu treba rátať na väčšine územia Slovenska s dažďom a na západe a juhovýchode aj so silnejším vetrom. Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

Výstraha pred dažďom platí pre celé územie s výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja. Spadnúť môže úhrn 50 až 75 milimetrov zrážok. Výstraha trvá do 20.00 h. Výstraha pred vetrom sa týka celého Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja a viacerých okresov Košického a Trenčianskeho kraja. Vietor môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu. Na západe trvá výstraha do 16.00 h, na východe až do pondelka (25. 9.) 6.00 h.

V Ružinove fúka silný vietor a sneží (Zdroj: TASR/ Martina Kriková)

Meteorológovia vydali aj výstrahu pred povodňou z trvalého dažďa. Týka sa okresov Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky a Komárno. "Vzhľadom na očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," uviedol SHMÚ. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovať.

