Sabaka po ďalšom vyhratom spore s Mazurekom: Tvrdé slová na adresu Republiky! Povedal, čo urobí s peniazmi

(Zdroj: TASR - Pavel Neubauer, Jaroslav Novák)

archívne video

Naliehavá VÝZVA lekárov: Dajte sa očkovať! Zomierajú mladší, najhoršie nás ešte len čaká (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Známy lekár aktuálne proti Milanovi Uhríkovi, Milanovi Mazurekovi a hnutiu Republika vyhrali s právnymi zástupcami už štyri súdne spory, v ktorých bolo uznané, že politici porušili jeho práva na ochranu osobnosti a musia sa ospravedlniť. Ten posledný koncom augusta. Rozsudky zatiaľ nie sú právoplatné a rozhodovať bude krajský súd, čiže na ospravedlňovanie ešte nedošlo. „Osobne voči pánovi Mazurekovi ani pánovi Uhríkovi necítim hnev ani nenávisť, takéto emócie by sa do verejného života ani nemali zaťahovať. Myslím si ale, že ich konanie nebolo voči mojej osobe v poriadku, že poškodili moju povesť, znevážili moju odbornosť a dokonca došlo aj na ospravedlňovanie použitia fyzického násilia voči mojej osobe, čo by nemalo zostať bez odpovede,“ reaguje na celú vec Sabaka.

Politici si podľa neho musia uvedomiť, že nie je v poriadku hádzať na lekárov a vedcov špinu a podnecovať voči nim hnev a nenávisť. „Mnohí kolegovia sa behom pandémie buď stiahli z verejnej diskusie alebo radšej ani nikdy verejne nevystúpili, lebo nechceli čeliť tomuto lynču na internete alebo vyhrážkam na ulici. Ja sa im vôbec nečudujem. Ale ak pri rozhodovaní stratíme hlas vedcov a odborníkov môžeme sa rovno vrátiť do stredoveku,“ povedal.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Pandémia podľa neho nebola posledná kríza ktorej sme ako spoločnosť čelili a vedci a odborníci sa nám ešte zídu. „Pán Uhrík a pán Mazurek sa často dovolávali vo svojej obhajobe na slobodu slova. A áno naozaj tu ide o slobodu slova. O slobodu slova pre vedcov a odborníkov a iné osobnosti, ktoré majú mať právo vyjadriť svoj odborný názor bez toho aby boli urážaní, zosmiešňovaní alebo aby museli počúvať niekoho ako ich dehumanizuje a ospravedlňuje použitie násilia voči nim. Odborná debata sa dá viesť aj slušne, bez nenávisti, ohovárania a vyhrážok,“ tvrdí.

Upozornil tiež, že v troch zo štyroch sporov mu bola uznaná aj finančná kompenzácia nemajetkovej ujmy. „To je dôležité aj z toho aspektu, že sa bojím, že samotné ospravedlnenie by nemalo preventívny efekt. Proste neverím, že povinnosť ospravedlniť sa by nestačila na to aby zabránila politikom v útokoch na odborníkov,“ myslí si. „Ako som sa už opakovane vyjadril, ak mi raz budú vyplatené nejaké peniaze, tak z nich zaplatím právne služby a zbytok darujem. Páni z Republiky živili domnienku, že mi ide v prvom rade o peniaze. Aj to, že sa peňazí vzdám na dobrú vec pomôže očistiť moje meno,“ dodal.

Podľa posledného rozhodnutia prvostupňového súdu v Kežmarku má MazurekSabakovi zaplatiť 42-tisíc eur za hanobné tvrdenia, ktoré boli navyše nepravdivé. Informoval o tom denník Sme. Mazurek sa má zároveň lekárovi verejne ospravedlniť. Nemá tak však urobiť na sociálnej sieti, ale verejne a to aj vo väčšine slovenských médií. Rozsudok sa však týka aj vymazania všetkých neprávd, ktoré na sociálnej sieti o lekárovi šíril, či už formou statusov alebo videí. Tie sa týkajú hlavne obdobia rokov 2021 a 2022, teda v čase vrcholiacej pandémie.

Mazurek sa pred časom nechal počuť, že sa „tu neponížim pred nejakým dezinformátorom a chudákom, takže ja sa mu ani neospravedlním, ani to nezmažem a už vonkoncom mu nezaplatím 20-tisíc eur." Urobil tak, keď súd v Kežmarku rozhodol o prvej žalobe, ktorú naňho Sabaka podal.