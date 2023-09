Zo zahraničia zatiaľ volilo vyše 50% registrovaných voličov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Priblížila, že najčastejšie prišli hlasovacie lístky z Českej republiky (vyše 13.000). Ministerstvo registruje aj hlasovacie lístky poslané z Peru, Uzbekistanu, Ukrajiny či Bahrajnu. Štátny tajomník Královič apeloval aj na zvyšných zaregistrovaných voličov zo zahraničia, aby využili svoje volebné právo.

(Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Pri voľbe poštou bude hlasovací lístok voliča započítaný v prípade, že návratná obálka bude doručená do podateľne rezortu vnútra na Drieňovej ulici v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra do 12.00 h. Volič môže zaslať návratnú obálku zo zahraničia poštou aj kuriérom. O voľbu poštou zo zahraničia už nie je možné požiadať.

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo takmer 73.000 voličov, z nich približne 8000 nemá trvalý pobyt na Slovensku. Chmelová doplnila, že voliči s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí nestihnú včas zaslať návratnú obálku alebo ju neodošlú, majú možnosť voliť v deň volieb na území SR. Hlasovať môžu v obci trvalého pobytu.Voľby do Národnej rady SR sa budú konať v sobotu 30. septembra v čase od 7.00 do 22.00 h. Otvorených bude 5996 volebných miestností. Od štvrtka 28. septembra začína plynúť volebné moratórium, ktoré potrvá až do skončenia hlasovania v deň volieb.