Otrasný prípad na východe Slovenska: Novorodenca nechali na zastávke! Polícia obvinila Máriu a Lukáša

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

KRISTY - Polícia na sociálnej sieti informuje o nechutnom prípade, ktorý sa stal na východnom Slovensku v obci Kristy. V jednom z rodinných domov sa krátko po polnoci v domácom prostredí narodilo živé, zdravé dieťa. Matka ho spolu s jej partnerom dali do krabice, prikryli dekami a nechali na zastávke.

Polícia informuje, že matka sa spolu so svojím manželom dohodla a novorodenca naložili do auta a len pár hodín po jeho narodení ho nechali v drevenej krabici prikryté dekou na autobusovej zastávke na vedľajšej ceste v obci Bežovce.

"Novonarodené dieťa tak jeho matka vystavila nebezpečenstvu smrti alebo ublíženia na zdraví. Ktovie, ako by to skončilo, ak by novorodenca nenašiel náhodný okoloidúci a túto skutočnosť neoznámil polícii. Tí začali okamžite vo veci konať, bezodkladne urobili potrebné opatrenia na stotožnenie osoby alebo osôb podozrivých z tohto skutku, zabezpečili kamerové záznamy, ktoré boli analyzované a následne vyhodnotené a vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach začal vo veci trestné stíhanie pre zločin opustenia dieťaťa." informuje polícia na sociálnej sieti.

Na základe získaných podkladov a dôkazových materiálov sa michalovským kriminalistom vo veľmi krátkej dobe podarilo stotožniť osoby, ktorá dieťa ponechali na autobusovej zastávke. Aby však bolo možné s určitosťou potvrdiť, že ide o dieťa obidvoch manželov, je potrebné počkať na závery analýzy DNA.

"V tejto chvíli je isté iba to, že tohto neľudského skutku sa dopustila matka novorodenca spolu so svojim manželom. Dieťa sa v súčasnej dobe nachádza v nemocnici a o jeho ďalšom osude rozhodne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Získaná dôkazná situácia tak umožnila vyšetrovateľovi odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach zo zločinu opustenia dieťaťa obviniť 29-ročnú matku novorodenca Máriu a jej rovnako starého manžela Lukáša." dodali policajti. Obaja sú stíhaní na slobode. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na tri až 10 rokov.