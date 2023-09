Podľa Fica si bývalá koalícia neželá rokovať o situácii s nelegálnou migráciou

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Fico zopakoval, že vláda vydáva nelegálnym migrantom potvrdenia v rozpore so zákonom. Upozornil, že opatrenia voči situácii s migráciou začína zavádzať Rakúsko i Nemecko. Poslanci Národnej rady (NR) SR sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k problematike zavedenia kontrol na slovensko-maďarskej hranici v stredu (20. 9.). V utorok sa totiž ani na druhý pokus v rokovacej sále neprezentoval dostatok poslancov, parlament preto nebol uznášaniaschopný.

SaS považuje schôdzu k nelegálnej migrácii za predvolebnú kampaň

Strana SaS považuje mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR iniciovanú Smerom-SD k nelegálnej migrácii za predvolebnú kampaň. Poslanci za SaS preto nepodporili v utorok jej otvorenie. Skonštatoval to šéf SaS Richard Sulík. Za jediné funkčné riešenie situácie s nelegálnou migráciou považuje Sulík ochranu hranice s nasadením vojakov, pokiaľ polícia nestíha.

Treba tiež podľa neho intenzívne rokovať s maďarským premiérom Viktorom Orbánom o tom, aby bola opätovne riadne chránená maďarsko-srbská hranica.

Táto schôdza by nič nevyriešila, bola by len ďalším divadlom, tvrdí Šipoš

Parlamentná schôdza k problematike zavedenia kontrol na slovensko-maďarskej hranici by nič nevyriešila, bola by len ďalším divadlom. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš to povedal v zdôvodnení, prečo hnutie nepodporilo otvorenie schôdze iniciovanej Smerom-SD. Obnovenie kontrol na hraniciach s Maďarskom by podľa poslanca Mareka Šefčíka (OĽANO) spôsobilo hodinové zdržania. Zdôraznil, že je potrebné kontrolovať vonkajšiu Schengenskú hranicu.