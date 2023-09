Exminister obrany Naď otvorene: Kauza Vírus je len špičkou ľadovca špinavostí ľudí okolo Balciara

Jaroslav Naď i (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Exminister obrany a podpredseda strany Demokrati informoval o kauze vo Vojenskom spravodajstve, v ktorej poskytol ako vtedajší šéf rezortu maximálnu súčinnosť všetkým zložkám. Pripomenul, že pred jeho nástupom na ministerstvo obrany bol zneužitím Vojenského spravodajstva zo strany Balciara účelovo obvinený. Súčasná kauza Vírus je podľa Naďa len vrchol ľadovca. Člen predsedníctva strany Juraj Šeliga prízvukuje, že jeden z obvinených, podnikateľ Gučík, je blízky priateľ generálneho prokurátora Žilinku, preto ak by opätovne došlo k použitiu paragrafu 363 išlo by o dôkaz absolútneho prepojenia a krytia “našich ľudí”.

Policajný prezident informuje o akcii Vírus

“Dlhé roky som upozorňoval na špinavosti, ktoré sa diali na rezorte obrany a vo Vojenskom spravodajstve za vlád Smeru, Hlasu, SNS a ďalších,” uviedol Jaroslav Naď a pripomenul, že práve kvôli tomu bol v roku 2019 účelovo obvinený. “Po mojom nástupe na rezort sme začali s bezprecedentnými kontrolami a spolu so súčinnosťou s OČTK sa aj dnešná kauza mohla vyšetrovať a bolo vznesené obvinenie,” vysvetľuje Naď.

Jaroslav Naď informoval, že podľa jeho informácií sa súčasná kauza Vírus týka obzvlášť závažného trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a obzvlášť závažného trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti. “Podľa mojich informácií bolo v tejto kauze obvinených celkovo 16 ľud, aj Skruha a Balciar, ale aj osoba s prepojením na bývalého ministra obrany Glváča (SNS). Ďalej boli obvinené 2 právnické osoby a vzniknutá škoda má byť vo výške 74 mil. eur. Toto všetko sa odohralo za vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Smer, Hlas a SNS si z rezortu obrany spravili zlatú baňu. Dolovali a dolovali na úkor vojakov, ktorý si kvôli tomu museli výstroj kupovať sami a padala im omietka na hlavu. A samozrejme na úkor všetkých občanov Slovenskej republiky,” povedal Naď a zároveň poďakoval vedúcim pracovníkom rezortu obrany a Vojenského spravodajstva za súčinnosť s OČTK a za to, že za jeho vedenia nemal rezort ani jednu kauzu.

Kauza vírus má aj iný kontext

Juraj Šeliga povedal, že kauza vírus má aj iný kontext. “Nový rozmer tejto kauze dáva kamarátstvo obvineného Gučíka s generálnym prokurátorom Žilinkom. Súviselo Žilinkove včerajšie hysterické vystúpenie aj s tým, že dnes je obvinený jeho kamarát Gučík?” pýta sa Šeliga a pripomína, že to bol práve obvinený Gučík, ktorý intenzívne loboval u Richarda Sulíka za to, aby podporili zvolenie Žilinku za generálneho prokurátora. “Gučík sa kvôli tomu stretával s Ficom, Pellegrinim a so Sulíkom, ktorý nám to zamlčal. Keď sme sa to dozvedeli, okamžite som vyzval prezidentku, aby Žilinku nemenovala,” povedal Šeliga. “Nech teraz Richard Sulík povie, ako sa stretával s Gučíkom a Žilinkom a o čom sa na týchto stretnutiach dohadovali,” doplnil.

Šeliga sa ďalej pýta, čo sa stane, ak sa obvinení rozhodnú podať podnet podľa paragrafu 363. “Bude o tom rozhodovať osobný priateľ Gučíka - Maroš Žilinka? Žiadna 363ka nemôže pripadať do úvahy. Je zrejmé, že Žilinka je v tomto prípade zaujatý a preto nemôže poveriť rozhodnutím o 363 ani nikoho ďalšieho,” konštatoval Šeliga s dôvetkom, že je známe, že Gučík loboval u Fica, Pellegriniho a Sulíka za zvolenie Maroša Žilinku.