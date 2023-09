O opätovné poslanie zásielky do zahraničia sa dá požiadať len do stredy

(Zdroj: TASR/Roman Hanc)

BRATISLAVA - O opätovné zaslanie materiálov na hlasovanie do zahraničia môže volič požiadať v prípade, že sa pôvodná zásielka Ministerstvu vnútra (MV) SR vrátila ako nedoručená. Urobiť tak môže najneskôr do stredy (20. 9.). Upozorňuje na to tlačový odbor MV.

O nedoručení zásielky voličov informuje emailová notifikácia. Potrebné je prihlásiť sa do webovej aplikácie pre voľbu poštou a kliknúť na Žiadosť o opakované zaslanie materiálov na hlasovanie. Návratnú obálku s hlasovacím lístkom je potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne MV na Drieňovej ulici 22 v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra do 12.00 h. Zaslať ju možno aj z územia SR alebo doručiť do podateľne Ministerstva vnútra SR.

archívne video

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo skoro 73-tisíc občanov (Zdroj: Topky/Maarty)

O voľbu zo zahraničia požiadalo takmer 73-tisíc občanov

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 72.993 občanov. Pokiaľ volič požiadal elektronicky, hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu MV SR a vytlačiť sám. Voliči s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí nestihnú včas zaslať návratnú obálku alebo ju vôbec neodošlú, majú možnosť voliť v deň volieb na území SR. Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia.