Bezprecedentný zásah do septembrových volieb! Pastiersky list rozhneval veriacich: Šiel som proti sebe, odkazuje kňaz

BRATISLAVA – V nedeľu zaznelo vo všetkých chrámoch naprieč celým Slovenskom niečo, čo vo veriacich ľuďoch rozprúdilo silné vášne. Konferencia biskupov Slovenska sa prostredníctvom pastierskeho listu prihovárala svojim ovečkám k téme septembrových volieb. Aj keď svojich veriacich v prvých riadkoch uistili, že cirkev nemá záujem vmiešavať sa do politického súboja, opak bol pravdou. Vo svojich vyhláseniach sa tak dostali k bodu, kedy pre svojich veriacich z politickej súťaže nepriamo vylučovali hneď niekoľko politických strán. To, ako sa k voľbám cirkev postavila nenechalo chladných mnohých z nich.

Potom, ako si veriaci vypočuli pastiersky list z dielne Konferencie biskupov Slovenska (KBS) k parlamentným voľbám sa naprieč celou komunitou rozprúdili silné vášne. Aj keď si tvrdšie jadro veriacich z listu venovanému práve im svoje zobralo, mnohí veriaci boli z konania slovenských biskupov v rozpakoch. Počas tradičnej nedeľnej kázne sa tak slovenská cirkev jednoznačne vyhradila voči politickým stranám, ktoré prezentujú správanie „nevyhovujúce pre kresťana“.

„Kresťan nech teda nevolí strany alebo poslancov, ktorí - povedané slovami pápeža Františka - podporujú ‚ideologickú kolonizáciu‘, čiže súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou, alebo šíria dezinformácie, nenávisť a rozdelenie," píše sa v liste biskupov.

O tom, aké dôsledky môžu mať tieto vyhlásenia v komunite veriacich asi dostatočne neuvažovali. Našli sa totiž aj takí, ktorým už cirkevné vyhlásenia lezú hore krkom. „Mala chuť som sa postaviť a odísť z kostola. Je to maximálne nevhodné. Na začiatku listu povedali, že sa do politiky miešať nebudú, čo sa nepodarilo,“ komentuje študentka medicíny Miriam.

„Najdôležitejšie z prikázaní je milovať Boha a druhým najdôležitejším prikázaním je láska k blížnemu. Blížny nie je len človek, ktorý so mnou súhlasí ale všetci ľudia. Ježiš sa stretával aj s mýtnikmi, prostitútkami a hriešnymi ľuďmi. Nehľadal len vyvolených, ale všetkých ľudí. Cirkev je pre všetkých, nie len pre tých, ktorí súhlasia so zastaralou politikou,“ reagovala na pastiersky list stredoškolská učiteľka Beáta. „Otázky LGBTI a rodovej rovnosti naša cirkev vníma ako najdôležitejšie, vôbec to tak ale nie je. V parlamentných voľbách rozhodujú omnoho podstatnejšie veci“ dodáva.

„Uvedomujú si kňazi, že aj medzi veriacimi je veľké množstvo homosexuálov, ktorí sú veriaci tak isto? Cirkev takto ide proti svojim vlastným veriacim. Konečne by sme sa mohli navzájom začať tolerovať a prijať a nie stále bojovať,“ komentuje učiteľka Miriam, ktorú vyjadrenia slovenských biskupov v pastierskom liste sklamali.

„Slovenská cirkev by mala zvážiť, čo svojim veriacim posúva. Keď som v nedeľu musel čítať pastiersky list, šiel som proti svojmu vlastnému presvedčeniu. Urobiť som to však musel. Chápem, že niektoré praktiky ľudí idú proti cirkvi, to však neznamená, že by sme ich my (cirkev) mali ponižovať. Sú rovnakí ľudia ako my, rovnako veriaci, Boh ich miluje, mala by aj cirkev, nedeľný pastiersky list ma však, žiaľ, presviedča o opaku,“ povedal pre Topky kňaz, ktorý si želal ostať v anonymite.

Voči pastierskemu listu sa ostro ohradil aj Inštitút ľudských práv, ktorý považuje postoje slovenských biskupov za Šírenie dezinformácií. Tvrdia, že gender ideológia je len konšpirácia. „Pastiersky list svojim obsahom vyvolal negatívne reakcie spoločnosti a niektorých politikova a političiek,“ píšu vo vyhlásení.

„Takzvaná džender ideológia je naratív o údajnom sprisahaní a koordinovanom útoku zo Západu s cieľom zničiť naše tradičné hodnoty a tradičnú rodinu. Je to vlastne konšpiračná teória. Toto slovné spojenie totiž nemá žiaden racionálny základ. Často sa ale nesprávne zamieňa s pojmom rodová rovnosť,“ píše inštitút.

„Žiadame preto Konferenciu biskupov Slovenska aby nešírila dezinformácie a nepodporovala politických extrémistov v politike takýmto preberaním ich agendy. Cirkev nebola stále odlúčená do štátu a preto je legitímne, že ak žije z daní všetkých občanov a občianok mala by zohľadňovať aj ich názory a potreby” dodal riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher.