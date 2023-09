Progresívne Slovensko je pripravené rokovať s proeurópskymi a demokratickými stranami

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) je po parlamentných voľbách pripravené rokovať so všetkými politickými stranami, ktoré sa dostanú do parlamentu, ctia si demokratické princípy, ľudské práva, právny štát a sú proeurópske. Zo spolupráce PS vylučuje Smer-SD a fašistické strany. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda hnutia Michal Šimečka.