Asi 61% registrovaných voličov zo zahraničia zatiaľ nevolilo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hlasovací lístok bude podľa slov MV započítaný v prípade, že návratná obálka bude doručená do podateľne rezortu na Drieňovej 22 v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra do 12.00 h. Volič ju môže zaslať zo zahraničia poštou aj kuriérom. Môže ju poslať aj zo Slovenska alebo ju priniesť do podateľne osobne v stanovenom termíne.Upozorňuje, že odoslanie hlasovacieho lístka by si voliči nemali nechávať na poslednú chvíľu vzhľadom na dlhšie doručovacie lehoty z niektorých vzdialenejších štátov.

📯 🗳 VOĽBA POŠTOU: NA ODOSLANIE NÁVRATNEJ OBÁLKY OSTÁVAJÚ UŽ LEN NECELÉ DVA TÝŽDNE 🔵 DOKEDY❓ ➡️ Návratná obálka musí byť... Posted by Ministerstvo vnútra SR on Saturday, September 16, 2023

Rezort deklaroval, že všetkým zaregistrovaným voličom odoslal potrebné materiály. V prípade, že pôvodná zásielka sa ministerstvu vnútra vrátila ako nedoručená, voliči dostávajú upozornenie emailom. Následne môžu požiadať o opätovné zaslanie materiálov a môžu zmeniť adresu doručenia.Potrebné je prihlásiť sa do webovej aplikácie pre voľbu poštou a kliknúť na Žiadosť o opakované zaslanie materiálov na hlasovanie. Urobiť tak možno do stredy 20. septembra. Opakovaná zásielka sa odosiela jeden až dva pracovné dni po podaní žiadosti.

Ministerstvo odporúča voličom sledovať svoju mailovú schránku, do ktorej im príde informácia o podacom čísle zásielky, pomocou ktorého ju môžu sledovať.Volič dostáva okrem návratnej obálky aj obálku na hlasovanie, pričom je nevyhnutné použiť obidve. Hlasovací lístok treba vložiť do obálky na hlasovanie a zalepenú hlasovaciu obálku zas do návratnej obálky označenej heslom "VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL".Každá návratná obálka musí obsahovať jednu hlasovaciu obálku. Zalepené návratné obálky viacerých voličov môžu byť v ľubovoľnom počte zaslané v jednom balíku.

MV tiež uviedlo, že voliči s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí nestihnú zaslať návratnú obálku alebo ju neodošlú, majú možnosť voliť v deň volieb na Slovensku. Hlasovať môžu v obci trvalého pobytu, mimo nej možno hlasovať na základe hlasovacieho preukazu. "Potrebné je predtým zrušiť registráciu o voľbu poštou a následne požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať len poštou," priblížilo ministerstvo.