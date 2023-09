Samosprávy môžu podporiť bezemisnú dopravu zavedením nízkoemisných zón

Ilustračné foto (Zdroj: motor24.pt)

BRATISLAVA -Samosprávy môžu pre podporu bezemisných vozidiel zaviesť nízkoemisné zóny, zníženie rýchlosti, prípadne dočasne zaviesť parkovaciu politiku zvýhodňujúcu elektromobily. Uprednostňovanie elektromobilov by však malo byť dočasné a postupne sa znižovať. Malo by sa tak predísť výpadkom v rozpočte samospráv a preferovania individuálnej dopravy pred hromadnou. Vyplýva to z analýzy Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) "Čisto a zbesilo".