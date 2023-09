Popoludní by mali vyhlásiť verdikt v kauze prípravy vraždy Klaus-Volzovej

Začal sa proces s exšéfom TV Markíza Pavlom Ruskom v kauze Maják nádeje (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Vo štvrtok popoludní by mali vyhlásiť verdikt v kauze prípravy vraždy bývalej spoločníčky exriaditeľa TV Markíza Pavla Ruska Sylvie Klaus-Volzovej. Informoval o tom predseda senátu Mestského súdu Bratislava I Pavol Juhás.

Hlavné pojednávanie je prerušené do 13.00 h. Potom by mal senát vyhlásiť rozsudok. Obžalobe čelia bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko, bos skupiny sýkorovcov Róbert L., prezývaný Kýbel, Mikuláš Černák a Miloš Kaštan. Pavol Rusko si mal podľa obžaloby objednať vraždu u Černáka na jeseň 1997. Ten mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov. K dokonaniu skutku neprišlo. Motívom Pavla Ruska na objednávku vraždy mal byť podľa obžaloby majetkový prospech a ovládnutie televízie.

Proces sa za prísnych bezpečnostných opatrení v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave začal v máji 2019. Černák a Kaštan sa k spáchaniu činu na prvom pojednávaní priznali, Kýbel a Pavol R. naďalej vinu popreli. Černák sa poškodenej Klaus-Volzovej ospravedlnil.