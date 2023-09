PRIESKUM, ktorý musí vystrašiť aj politických harcovníkov: Pred bránami by skončili zvučné stálice!

Prvé tri miesta prieskumu sú už celé týždňe nemenné a jasné. (Zdroj: Topky/ Ramon Leško, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali v strede septembra, vyhral by ich Smer-SD so ziskom viac ako 20 percent, pričom by bol nasledovaný stranami Progresívne Slovensko a Hlas-SD. Vyplýva to z posledného prieskumu agentúry NMS Market Research.

Volebný model bol realizovaný pre denník SME. Smer-SD v ňom získal 22 percent, Progresívne Slovensko na druhom mieste so ziskom 18,1 percent a tretím je s odstupom Hlas-SD s 11,4 percentami.

NMS realizovala prieskum na vzorke 1410 respondentov od 5. do 10. septembra 2023.

Od štvrtého miesta ďalej

Pokračujeme na štvrté miesto, kde sa na 8,3 percentách ustálila Republika. Nasledovaná je SNS, ktorá narástla na 7,3 percenta. Do parlamentu by sa nedostala koalícia OĽaNO a priatelia, ktorá so ziskom 6,1 percenta nepresiahla potrebné sedempercentné kvórum. Sme rodina by získala 5,8 percent, a tak veľmi tesne balansuje na hranici päťpercentného kvóra pre jednotlivé strany. Je tak posledným subjektom, ktorý by sa ocitol v parlamentných laviciach.

Pred bránami parlamentu je to tesné, vypadli veľké stálice

Okrem toho, že parlament by si prvýkrát po 10 rokoch "neužilo" ani OĽaNO, za bránami kvóra by skončili aj ďalšie doterajšie stálice ako napríklad KDH, ktoré by sa veľmi tesne nedostalo, keďže získalo 4,7 percent. Horšie je to však pre SASKU, ktorá by sa nedostala tiež a získala ešte menej - 4,2 percenta. Demokrati by sa síce dočkali príspevku od štátu, no na parlament by im to s 3,8 percentami nestačilo. To isté platí aj pre Alianciu, ktorá by získala 3,2 percentá.

Nasledujú strany, ktoré by nedostali ani spomínaný príspevok ako ĽSNS, Modrí, Most-Híd či Spravodlivosť.