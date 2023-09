SHMÚ vydal klimatické zhodnotenie: Prvý jesenný mesiac v tomto roku je priebežne nadnormálne teplý

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com/geralt)

V období od 7. až do 13. septembra meteorológovia zaznamenali medzi hodnotami maximálnej dennej teploty vzduchu veľa takých, ktoré boli na úrovni 30 stupňov Celzia a viac. "Na niektorých meteorologických staniciach bude v tohtoročnom septembri rekordný počet tropických dní," dodal SHMÚ.Podotkol, že rekordný počet tropických dní bude v tohtoročnom septembri napríklad na meteorologických staniciach Prievidza (priebežne šesť tropických dní), Žiar nad Hronom (priebežne šesť tropických dní) a Vígľaš-Pstruša (priebežne päť tropických dní). Zároveň bol priebežne do 17. septembra vyrovnaný rekordný počet tropických dní v Nitre zo septembra v roku 1973 a 2016, keď ich tam bolo päť.

Klimatologické zhodnotenie 37. týždňa Prvý jesenný mesiac je v roku 2023 na Slovensku priebežne nadnormálne teplý. Je... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Monday, September 18, 2023

"V roku 2016 sa neprerušená séria takýchto dní v Nitre v septembri vyskytla presne v tých istých dňoch, ako to bolo aj v roku 2023," doplnil SHMÚ s tým, že priebežne bol tiež vyrovnaný rekordný počet tropických dní aj v Mochovciach, kde v rokoch 2008, 2012 a 2016 zaznamenali štyri tropické dni.Aktuálne je podľa SHMÚ na väčšine územia Slovenska bez rizika pôdneho sucha. "Začínajúce až mierne sucho je ojedinele na strednom Slovensku a krajnom východe," ozrejmil s tým, že spolu zasahujú najviac 7,5 percenta Slovenska.

Vplyvom vetra výrazné rozdiely v teplote vzduchu Vplyvom juhovýchodného vetra vznikajú výrazné rozdiely v teplote... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Sunday, September 17, 2023

Zároveň prevládajú normálne vlahové podmienky. Deficit zrážok je podľa SHMÚ za posledných 90 dní najvyšší v Žiari nad Hronom, a to mínus 99 milimetrov, Sliači mínus 98 milimetrov a Žihárci mínus 95 milimetrov. Nadbytok zrážok je najvyšší v Poprade, a to plus 137 milimetrov, Rimavskej Sobote plus 94 milimetrov a Medzilaborciach plus 93 milimetrov.