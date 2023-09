MAPA úsekov: Uberte plyn, začína sa ryžovanie na pokutách! Rezort vnútra spustili obstarávanie na stovky radarov

Slovenské cesty čaká miliónová modernizácia: Nové automatizované radary si na vás posvietia na týchto úsekoch. (Zdroj: Getty Images, Topky/ Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Rezort vnútra plánuje investovať nemalé zdroje z plánu obnovy do modernizácie radarových systémov na slovenských cestách. Plánovaná zmena by mohla priniesť výrazne zvýšenú bezpečnosť na cestách, analytici sa však obávajú, či polícia neskĺzne k výpalníckym praktikám. Zvyšovanie príjmu do štátnej kasy môže ľahko vystriedať dobrý úmysel. Oproti západným krajinám sme však stále v začiatkoch.

Zatiaľ čo v iných krajinách sú úsekové radary každodenným chlebom šoférov, na Slovensku sa s niečím podobným stretávame zatiaľ len zriedka. Našinci by mohli systém automatizovaných radarov poznať napríklad zo susedného Česka, či Rakúska, kde je stabilné meranie rýchlosti v nehodových úsekoch už dlhoročnou praxou. Pri projekte, ktorý je už dlhodobým plánom rezortu vnútra však panujú obavy, že hlavným účelom by mohol byť zvyšovanie príjmov do štátnej kasy.

Takáto prax je v oblasti objektívnej zodpovednosti zahrňujúca stovky až tisíce radarov v európskych krajinách už úplne bežná. Rezort vnútra tak ešte na jar tohto roka prišiel s plánom modernizácie. Nákup stovky zariadení, ktorý mal podľa prvých odhadov štátnu kasu vyjsť na 34 miliónov by mal dnes stáž až 72 miliónov eur. Krytý by mal však byť stále z plánu obnovy. Investícia do radarových systémov ba mala pokrývať nákup až 279 nových radarov, systém a zároveň by mala vystačiť aj na ich desaťročnú prevádzku.

Podľa rezortu by malo byť ďalším cieľom možnosť nákupu ďalších, až 650 stacionárnych radarov a analytických kamier. Verejné obstarávanie je dnes už vyhlásené. Ako informuje portál Startitup, podmienky verejného obstarávania boli podľa rezortu stanovené aj na základe prípravných trhových konzultácií s viac ako 20 potenciálnymi dodávateľmi zo Slovenska, Česka, Španielska či Poľska. Ponuky možno predkladať do 9. októbra.

Cieľom má byť zvýšená bezpečnosť na cestách, analytici sa však obávajú zákerných praktík

V rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti prebehne každý rok až 24-tisíc konaní. Toto číslo by sa po zavedení nového systému malo rapídne zvýšiť a očakávaný nárast by sa tak mal dostať až takmer k pol miliónu. Takto zvýšený výber by napokon pre štátnu kasu predstavoval príjem až vo výške 14 miliónov eur ročne.

Zatiaľ čo podľa štúdie Medzinárodného dopravného fóra by tento modernizačný krok mohol znížiť nehodovosť na slovenských cestách o 13 až 70 percent, analytici sa obávajú aj nepríjemných a neprijateľných aspektov, ktoré s touto modernizáciou môžu prísť. Takmer polovica plánovaných zariadení má byť osadená na miestach, kde je nehodovosť priemerná alebo podpriemerná. Naproti tomu bude pokrytých len 71 z 211 nehodových úsekov.

Mapa nehodových úsekov: Navrhované miesta pre inštaláciu radarov (body) (Zdroj: ÚHP, MV SR)

Práve tento krok vytvára priestor pre pochybnosti o tom, či v budúcnosti plánovaný výber pokút neskĺzne k nekalým praktikám. Prevláda strach, že nové radary budú osadené práve v tých úsekoch, kde bola rýchlosť znížená účelovo. „Nebolo to z bezpečnostných dôvodov, ale kvôli tomu, aby vybrali viac pokút. Postupne sa to utriaslo a takéto výpalnícke miesta museli zrušiť, prípadne prispôsobiť na reálnu rýchlosť,“ hovorí odborník na dopravu Jozef Drahovský.

Upozorňuje, že Slovensko by mohlo pokračovať v neblahej histórii iných krajín, kde bol podobný systém už v minulosti zavedený. „Odhadujem, že tu bude podobný vývoj ako v zahraničí a radary sa budú umiestňovať v prvom rade na miesta, kde sa dá dobre zarobiť, a nie tam, kde to je potrebné z hľadiska bezpečnosti,“ dodal. Prízvukuje však, že podobný systém naučil vodičov v zahraničí jazdiť, čím sa zvýšila bezpečnosť na cestách.