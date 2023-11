Začínate s varením? Týchto 10 chýb by ste sa nemali dopustiť, aj skúseným kuchárom pokazia celé jedlo!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Aj skúsený kuchár sa občas pomýli alebo ho prekvapí nová surovina. Netreba vešať zásteru na klinec a hrnce obchádzať na kilometer. Stačí nerobiť tieto chyby a vaše jedlo sa vždy vydarí! Aké to sú?

Varenie je umenie, ktoré občas môže byť veda. Nie je pre každého, ale viete si pri tom oddýchnuť. Ako v každej vede, aj v kuchyni existujú určité odporúčania a zákazy. Či už začínate s varením alebo ste pokročilý, ktorý sa snaží zlepšiť svoje kuchárske zručnosti, tento článok je rozhodne PRE VÁS. Toto je desať najhorších chýb, ktoré sa mnohí ľudia pri varení dopúšťajú. Vyhnite sa im a na tanieri vás vždy bude čakať lahodné jedlo.

1. Aj zaľúbenci by si mali dávať pozor

Ak do jedla pridáte príliš veľa soli, nielenže budete chcieť po jeho konzumácii vypiť pohár vody, ale je to tiež skutočne nezdravé. Soľ pridávajte postupne a jedlo počas celého varenie ochutnávajte. Tak zabránite tomu, aby ste jedlo presolili.

(Zdroj: gettyimages.com)

2. Sitko nepoužívajte len na zlievanie cestovín

Ak sa vám podarila redšia omáčka a pokúšate ju zahustiť múkou, nikdy to nerobte bez sitka. Môže sa stať, že pokazíte celé jedlo tým, že tam vzniknú hrudky. Ľudia sa veľmi často dopúšťajú tejto chyby pri príprave omáčok a polievok. Ak už sa vám táto chyba podarila, nezúfajte. Pokazenú omáčku hoďte do mixéra a razom bude „opravená“. Všetky hrudky po čase zmiznú.

3. Stopujte čas pri príprave cestovín

Nič nepokazí vaše jedlo tak, ako keď sa vám na tanieri namiesto cestovín objaví kaša. Ak necháte cestoviny vo vriacej vode dlhšie, než ste plánovali, okamžite ich zlejte a ponorte do studenej vody. Prudko tým zastavíte proces varenia a stiahnete škrob. Keď pridáte omáčku, cestoviny budú opäť teplé. Čo sa týka vody z cestovín, vedeli ste, že by ste si ju mali šetriť?

(Zdroj: Getty Images)

4. Ryža nepotrebuje až tak VEĽA vody

Ak do ryže pridáte pri varení príliš veľa vody, môže sa stať, že sa vám premení na kašu. Samozrejme, ak ju nechcete mať „mokrejšiu“ ako pri príprave rizota. Ak sa vám ryžu podarilo „premočiť“, pridajte k nej kúsky uvareného kuracieho mäsa a mäsové guľôčky sú na svete!

5. Miešam, miešaš, miešame...

Ak zabudnete premiešať guláš, omáčku alebo akékoľvek jedlo, nielenže to budete cítiť, ale váš kuchynský riad, najmä jeho dno, to nemusí rozchodiť. Pri varení nikdy nezabúdajte miešať. Radšej jedlo, ktoré pripravujete, miešajte častejšie. Ak ste si už všimli, že spodok sa trošku „chytil“, premiestnite omáčku do čistého hrnca alebo čistej panvice a až tam pokračujte vo varení. Vyhnete sa tak pokazeniu celého jedla.

(Zdroj: Getty Images)

6. Treba rozmýšľať ešte pred pečením

Nezabúdajte na vymastenie formy pred pečením. Cesto to môže pocítiť a vy najmä pri jeho vyberaní z formy. Možno sa to bude dať zachrániť polevou, ale načo riskovať?

7. Papier na pečenie ste nechali v obchode?

Ukladanie cesta priamo na plech je jedna z najväčších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú. Používanie papiera na pečenie je jednoduché a uľahčí vám to aj upratovanie po pečení. Samozrejme, nezničíte ani vaše úsilie. Pri prilepení na plech totiž riskujete, že sa výsledok pečenia zničí pri odlepovaní.

(Zdroj: Getty Images)

8. Zelenina by mala trošku chrumkať

Ak zeleninu náhodou prevaríte, môže byť suchá a bez chuti. Ochlaďte ju v ľadovej vode a potom krátko prehrejte v horúcom vývare, aby bola opäť chutná. Odporúčame ju aj pri varení pribežne ochutnávať, aby nestratila chuť a zostala aspoň trošku chrumkavá.

9. Ignorovanie receptov ešte nikomu nepomohlo

Ak si pozorne neprečítate recept, mohlo by to zničiť vaše jedlo. Treba dbať na všetko a všetky inštrukcie si poriadne všímať. V recepte je dôležité, či je napísané: „100 gramov uvarenej ryže“ alebo „100 gramov ryže, ktorú si dáme uvariť...“. Je potrebné si všímať všetky detaily.

(Zdroj: Getty Images)

10. Neotvárajte často rúru

Je veľmi lákavé otvoriť rúru, aby ste skontrolovali svoje jedlo a zacítili, čo ste si pripravili. Tento krok však vaše jedlo môže zničiť. Pri každom otvorení dvierok rúry sa uvoľní dostatok tepla na to, aby opäť teplota klesla. Potom potrebuje určitý čas na to, aby sa vyhriala na požadovanú teplotu a jedlo sa nepripravuje v stálej teplote. Jedlo sa snažte kontrolovať iba cez okienko a menej často.

Akej chyby sa dopúšťate pri varení alebo pečení vy? Porozprávajte nám o tom v komentároch!