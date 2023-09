Slovensko čakajú stavebné investície za takmer 9 miliárd eur, oznámila vicepremiérka Vašáková

Lívia Vašáková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Stavebný sektor môže do roku 2029 očakávať investície z plánu obnovy a eurofondov za takmer deväť miliárd eur. Na stretnutí so zástupcami stavebného sektora o plánovaných investíciách z európskych zdrojov to pripomenula vicepremiérka Lívia Vašáková spolu s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petrom Balíkom.