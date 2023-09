Položila svoj život, aby mu zabránila hovoriť o migrantoch: Za Mazurekovu neúčasť na schôdzi môže nevinná srnka!

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Politici necelý mesiac pred voľbami chodia po krajoch a mestách aj mimo Bratislavy, aby presvedčili občanov, že práve oni sú tá správna voľba pre budúcnosť Slovenska. Z jedného takého mítingu v Humennom sa zo stredy na štvrtok v noci vracal aj poslanec hnutia Republika Milan Mazurek. Skoro ráno však mal byť v Bratislave, aby sa zúčastnil mimoriadnej schôdze v parlamente na tému nelegálnej migrácie na Slovensku.

Tá v súčasnosti trápi viacerých opozičných politikov. Mazurek sa však ďaleko nedostal. Cestu mu skrížila nevinná srnka, ktorá položila svoj život, aby mu zabránila zúčastniť sa schôdze. Na tú mal, podľa vlastných slov, Mazurek pripravenú reč. "Neskoro v noci som sa vrátil z mítingu v Humennom a o piatej ráno vyrážal na mimoriadnu schôdzu do parlamentu. Bohužiaľ mi však cestu skrížila srnka, ktorá vybehla z hmly rovno pod kolesá. Tým sa moja cesta zmenila na zháňanie odťahovky a servisu. Najviac ma však trápi, že to nestihnem na mimoriadnu schôdzu parlamentu o nelegálnej imigrácii, kde som chcel progresívnej vláde veľmi veľa povedať. Čo už... niekedy veci skrátka nejdú tak, ako by sme si priali," napísal odídenec od Kotlebu Milan Mazurek.

Milanovi Mazurekovi cestou na mimoriadne schôdze vbehla pod kolesá auta srnka. (Zdroj: FB/Milan Mazurek)

Nakoniec mu to však tak veľmi ľúto byť nemusí. Ani jednu mimoriadnu schôdzu z troch, ktoré boli na pláne, sa otvoriť nepodarilo. V úvode rokovania sa neprezentovalo dostatok poslancov, prítomných bolo len 67 z nich. Schôdzu o nelegálnej migrácii sa nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus. Prezentovalo sa len 70 poslancov, pričom na jej otvorenie ich je nutných minimálne 76.

