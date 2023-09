Na Slovenské národné divadlo si posvietila polícia: Zaistili stovky zbraní! Mohla sa stať tragédia?

Poplach v Slovenskom národnom divadle kvôli zbraniam (Zdroj: FB/Slovenské národné divadlo)

BRATISLAVA - Herci, ktorí tasia zbraň v divadle či na filmovom plátne nie sú ničím výnimoční. Ide o atrapy, ktoré by nemali nikomu ublížiť. Polícia však zaistila desiatky zbraní v Slovenskom národnom divadle.

Polícia skúma stovky pušiek a revolverov, ktoré priniesol na zaevidovanie zamestnanec Slovenského národného divadla. Stalo sa tak ešte vo februári, informuje portál cas.sk. "Zamestnanec SND prišiel ohlásiť a zaevidovať zbrane na príslušné oddelenie v Bratislave, kde službukonajúci policajt zistil, že niektoré z nich vykazujú znaky rôznych kategórií. Vyšetrovateľ všetky tieto zaistené zbrane predložil na znalecké skúmanie na Kriminalistický a expertízny ústav PZ," vysvetlila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková. Dodala, že vykazovali znaky, že išlo o historické zbrane, no bližšie informácie k ich typom či funkčnosti v súčasnosti nie je možné poskytnúť.

Zaistených bolo 264 zbraní a rôznych komponentov, ktoré patria Slovenskému národnému divadlu. Podľa vedenia SND však išlo o administratívnu chybu a k problematike zbraní pristupujú nadmieru zodpovedne. "Ide o administratívny problém. Aj keď neboli správne zaregistrované, ich používanie v našich predstaveniach bolo bezpečné. Boli znefunkčnené a manipulovalo sa s nimi v súlade so všetkými bezpečnostnými opatreniami. Svedčí o tom aj fakt, že v SND sa doteraz nestala ani jedna nehoda, ktorá by sa týkala zaobchádzania so zbraňami," povedal portálu generálny riaditeľ SND Marej Drlička.

archívne video

Slovenská a maďarská polícia odhalila drogový gang a našla aj ilegálne zbrane (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

Zároveň povedal, že momentálne je jednou z priorít vedenia SND vyriešenie roky kumulujúceho sa problém so zbraňami. Súčasťou toho je aj vypracovanie novej smernice, ktorá v SND presne určí podmienky nákupu zbraní na účely divadelných inscenácii, ako aj manipuláciu s nimi, používanie správneho streliva a ďalšie. Hovorkyňa divadla Jana Alexová doplnila, že SND nikdy nevlastnilo a nepoužívalo zbrane, z ktorých by bolo možné vystreliť. Polícia preverila situáciu so zbraňami aj v ďalších divadlách.