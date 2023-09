VIDEOROZHOVOR Ján Horecký: Táto spoločnosť neverí na vzdelanie, učitelia strácajú pocit dôstojnosti

Exministe školstva a člen KDH Ján Horecký (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Roky pôsobí v oblasti vzdelávania a bez okolkov hovorí, že naše školy majú zastaranú štruktúru ako spred päťdesiatich rokov. V školstve sa podľa neho nepohneme bez systematických krokov, no k zmene príde aj tak najskôr o 20 rokov. Pred vymenovaním úradníckej vlády sedel na stoličke ministra školstva, čo považuje za dobrodružnú skúsenosť. Ak by sa však mal stať znovu šéfom rezortu, rád by v začatej práci pokračoval. Exminister a nová posila KDH Ján Horecký v rozhovore prezradil aj to, ako prežíva predvolebnú kampaň a čo ho na nej najviac prekvapilo.

Ako hodnotíte skúsenosť byť ministrom bez politického krytia?

Bola to veľmi dobrodružná skúsenosť. Svedčí o tom aj to, že som až na tretíkrát prijal túto ponuku. Nemal som žiadne politické krytie, bola to menšinová vláda a nastúpil som na pozíciu ministra s minimálne polročným meškaním rezortu napríklad v oblasti žiadostí o platby v rámci Plánu obnovy a odolnosti, čím boli ohrozené takmer dve miliardy eur pre Slovensko. V ôsmich mesiacoch dobiehať povedzme deväťmesačné meškanie znamenalo pretekať sa s ventilátorom, točiť sa teda ešte rýchlejšie. Navyše, boli tam ľudia, ktorí si nevybrali mňa a ja som si nevybral ich. Malo to však prekvapujúci výsledok, keď som sa lúčil s nimi a s úradom, tak mi na trikrát ďakovali a bol som úplne dojatý z toho, že ocenili ľudský prístup a profesionalitu. Oni si ma zase získali svojou ochotou slúžiť rezortu.

Zastávali ste a zastávate niekoľko funkcií. Môžete porovnať pôsobenie na poste prezidenta Združenia katolíckych škôl Slovenska, manažéra siete škôl Felix a v ministerskom kresle?

Prezidentom Združenia katolíckych škôl Slovenska som bol ako riaditeľ Spojenej školy sv. Františka a ak to mám zjednodušiť, významný rozdiel medzi prezidentovaním, riadením školy, manažovaním a ministrovaním je asi taký, že ako riaditeľ školy som mal viac drobných úloh, znamenalo to 14 hodinové šichty a prvý rok, keď som prišiel pred 22.00 domov, bol to skorý príchod. Bolo tam veľa úloh, lebo tam nemáte aparát, nemáte logistické zabezpečenie a na tom riaditeľovi je toho veľmi veľa. Ako minister som zažíval denne povedzme tri veľké veci, významné rokovania, ktoré som ako riaditeľ školy, prezident či manažér zažíval raz za dva mesiace. Takže rozdiel je v množstve úkonov a vecí, ktoré sú na vašich pleciach.

Ste spokojný s výsledkom vášho osemmesačného pôsobenia na čele rezortu školstva?

Nečakal som, že sa mi podarí zjednotiť stavovské organizácie, ktoré sa postavili za veľkú novelu, ktorá im neprinášala vyššie platy alebo nejaké benefity, ale posvietila si na situáciu v školách, osobitne na potreby detí a skôr dvíha nároky na kvalitu práce ľudí. Bol som dojatý, že keď politici riešili svoje žabomyšie vojny, moji ctení kolegovia z praxe mali väčšiu zodpovednosť ako mnohí politici, ktorí uznali, že s vecami treba pohnúť.

Od tohto školského roka začína prvých 40 škôl so vzdelávaním prvákov a prváčok podľa nového kurikula. Aká je reálnosť tejto reformy na školách a o čo vlastne ide?

Táto reforma prináša to, že učiteľ nie je sústredený na svoju činnosť, ale na to, čo budú robiť žiaci. Lebo pravda je taká, že my učitelia deti nič nenaučíme, deti sa učia. My učitelia môžeme pripraviť podmienky, nastaviť svoju komunikáciu s deťmi, aby neboli iba divákmi toho, ako vyzerá správne riešenie, ale aby boli tými, kto hľadá správne riešenia. Deti sa tak učia argumentovať. Takto sa dá robiť takmer každý predmet. Nedá sa takto postaviť na 100% celý obsah výuky, lebo deti nemôžu na všetko prísť samy, ani s pomocou učiteľa. Tento prvok tam však nemôže chýbať. Zahŕňa to prácu so zdrojmi, kritické myslenie, prezentáciu, tímovú prácu, deľbu práce a všetko to, čím potrebujeme deti vybaviť do života.

Veľkou témou posledných rokov je bezpečnosť na školách. Aj počas vášho pôsobenia v kresle ministra školstva prišlo k útoku v škole v Handlovej. Vtedy ste vyzvali na ochranu pred šikanou a násilím. Ako je možné dosiahnuť väčšiu bezpečnosť na našich školách?

Keď prišlo k spomínanému útoku, cítil som obrovský tlak médiá aj niektorých politikov, ktorí chceli okamžité riešenia a opatrenia, ktoré sú viac vhodné re letiská a nejaké budovy, kde sa represívno- technickými spôsobmi, esbéeskami, kamerovými systémami alebo detektormi znižuje riziko asociálneho, kriminálneho správania. Dôležité je však to, že škola je miesto, kde sa deti majú druhý domov, majú sa tam cítiť bezpečne, prijaté a nie ako v druhej či tretej nápravnovýchovnej skupine. Tu nie je sila či represia ideálnym riešením. Skutočným riešením je prevencia. Holistický prístup k deťom, teda nielen akademické vzdelávanie, ktoré vyšponuje dieťa k čo najväčším výkonom, ale pritom sa ignoruje až potláča jeho charakterová, duševná až spirituálna rovina. Dnešné najmúdrejšie pohľady na pedagogiku silne odporúčajú, aby sme hovorili o hodnotovom, charakterovom vzdelávaní. Najviac sa vychováva príkladom. Chce to väčšiu intenzitu komunikácie s rodičmi.

Nemenej vážnou témou sú chýbajúci učitelia. Vidíte problém iba v nízkych platoch?

Nie je to len o platoch, ale aj o podmienkach a o váhe, ktorú pripisujeme vzdelaniu. Táto spoločnosť neverí na vzdelanie, vidíme to, žiaľbohu, aj na niektorých predstaviteľoch politiky, ako podceňujú záverečné práce, diplomovky, vedu a výskum v tejto oblasti, ako to formalizujeme. Keď učiteľ vidí, ako to je v tejto spoločnosti, stráca pocit dôstojnosti a uveriteľnosti zmyslu svojej práce. Prečo by mal tomu podriadiť svoj život, keď v Bille alebo Volkswagene zarobí viac bez toho, aby si nosil prácu v hlave a srdci domov. Ďalším faktorom sú podmienky, v ktorých učitelia pracujú, aby sa necítili atakovaní a ohrození.

Prečo ste sa rozhodli vstúpiť práve do KDH?

Nebol som straníkom, ale ja aj moji najbližší sme vždy volili KDH. Je to strana, ktorú volíme nie v priamej súvislosti s ľuďmi, ktorí tam sú. Dokonca tam boli aj ľudia, s ktorými som mal trochu problém. Ale táto strana vždy fungovala ako kolektív. Teraz má výborný tím a vždy prináša riešenia, ktoré sú nadčasovo platné. Nikdy, keď bolo KDH vo vláde, sa nediali negatívne veci. Prijal som pozvánku od Milana Majerského a jeho manželky Miriam Lexmann. Dostal som ponuky od troch strán, tie dve ďalšie mi dokonca ponúkali na kandidátke vyššiu pozíciu. To som však neriešil. Pre mňa iná strana neprichádzala do úvahy.

