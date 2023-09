Známy saskár vyrukoval s údajným ruským pasom Ľuboša Blahu: Sú to blázni a hoax roka, reaguje trojka Smeru!

Žiaka vyrušil anonymný mail, ktorý mu doručil údajný ruský pas trojky z kandidátky Smeru-SD. (Zdroj: Facebook/Miroslav Žiak, TASR/Jakub Kotian)

archívne video

Kollár tvrdí, že Ústava by mala slúžiť na to, aby nás spájala, nie rozdeľovala (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Dokument, o ktorom je reč, mal Žiak dostať do mailovej schránky od známej hackerskej skupiny Anonymous, pričom sám viackrát opakoval, že nemôže overiť jeho pravosť, a tak sa rozhodol celú záležitosť riešiť na úrade špeciálnej prokuratúry, kam v živom vysielaní oznámil, že rovno smeruje.

Mysteriózny list so zásadnou úlohou

Pas podľa prvotnej podoby pochádza údajne z roku 2019 a je na nej dokonca vyobrazená aj fotografia samotného poslanca Blahu. Žiak okrem iného spomína aj údajný list, ktorý dostal od tajomníka ruského ministerstva zahraničných vecí Vladimira Titova. Ten má byť smerovaný pre veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Igora Bratčikova. Žiak tvrdí, že list obsahuje aj úlohu o tom, že ruské veľvyslanectvo má vraj zintenzívniť kontakt s politikmi a obnoviť komunikáciu so slovenskými médiami. Majú pochopiteľne na mysli politikov a médiá, ktoré sú Rusku naklonené.

(Zdroj: Facebook/Miroslav Žiak)

Im už dočista preskočilo, reaguje Blaha

Vzápätí na to na celý prípad reagoval aj samotný Blaha, ktorý ho označil za najväčší výmysel, aký kedy počul. "Reakcia na asi najabsurdnejší hoax, aký sa o mne kedy šíril. Žiak zo Sasky sa môže tešiť na trestné oznámenie. Vraj mám ruský pas a vraj som ruský občan. Im už dočista preskočilo," napísal Blaha k reakčnému videu, ktoré zavesil na sociálnej sieti Telegram, kde teraz pôsobí.

(Zdroj: t.me/Ľuboš Blaha)

Pochybnosti o bombastickosti celého prípadu sa objavili ako huby po daždi

Prakticky hodinu po tom, ako Žiak o celej záležitosti informoval sa však objavila kritika jeho bývalého spolustraníka Martina Poliačika. Ten podľa vlastných slov nevidí jediný rozumný dôvod, prečo by sa Blaha uchýlil k tomu, aby si pas zabezpečil. "Riskoval by príliš veľa a výhody z toho plynú veľmi malé. Ak by aj bol aktívnym spolupracovníkom ruských tajných služieb, existuje množstvo iných spôsobov, ako by do Ruska mohol cestovať. Koniec-koncov, už tam bol a s vysokou pravdepodobnosťou na to použil svoj diplomatický pas z parlamentu," argumentuje Poliačik, ktorý si myslí, že ide o podvrh.

Nevidím jediný rozumný dôvod, prečo by Ľuboš Blaha potreboval ruský pas. Riskoval by príliš veľa a výhody z toho plynú... Posted by Martin Poliačik on Tuesday, September 5, 2023

Jeho status navyše neskôr doplnili aj diskutujúci, ktorí si všimli nezrovnalosti na samotnej kópii "pasu", pričom jeden z nich doložil aj jednoduchý online softvér, pomocou ktorého sa dá tiež ľahko vyrobiť takýto falzifikát. Sám Žiak pritom hovorí, že ak ide o falzifikát, je "vysokokvalitný".

(Zdroj: Facebook)

Bezpečnostný analytik a bloger sa rovnako rozhodol utíšiť vášne

Burácajúce reakcie istej časti verejnosti sa okamžite rozhodol stišiť aj bezpečnostný analytik a bloger Radovan Bránik, ktorý zároveň vidí za týmto uverejnením dokumentu aj možnú alternatívu. "Chcem vás všetkých príčetných vyzvať na extrémnu opatrnosť pri zdieľaní podobného videa. Tá lavína je na začiatku plná eufórie, lebo mozog voličov práve dostal konskú dávku dopamínu a endorfínu a tá jazda sa nám samozrejme páči. Problém je, že tento koktejl dočasne vypína racionálne funkcie mozgu," začína Bránik. Anonym podľa neho zaslal dva súbory človeku, ktorý "nie je povestný svojiu rozvahou a ktorý miluje pozornosť".

Ako sa nestať užitočným idiotom Ruskej Federácie v niekoľkých jednoduchých krokoch… Internety sa začínajú rýchlosťou... Posted by Radovan Bránik on Tuesday, September 5, 2023

"Podľa všetkých znakov ide s veľkou pravdepodobnosťou o autentický dokument - v zmysle pravosti papiera a ostatných prvkov. Nejde o photoshop, ale o dokument vytlačený v príslušnej tlačiarni v Rusku - avšak neznamená to, že bol niekedy skutočne vydaný slovenskému občanovi Ľubošovi Blahovi, s najväčšou pravdepodobnosťou patrí inej osobe, totožnosť ktorej Rusi v záverečnej fáze víťazoslávne odhalia," myslí si Bránik.

(Zdroj: archív RD)

Podľa Bránika sa ešte niekoľko desiatok hodín a možno aj dní bude táto fotografia šíriť, až jej zdieľanie dosiahne v cieľovej skupine očakávané percento. "Následne Rusko poprie pravosť tohto dokumentu, predložiac nepresvedčivé argumenty. Na to “naši” zareagujú - úplne logicky - poukázaním na nepresvedčivosť ruských vysvetlení. A po tomto druhom kole sa objaví video, či iná forma dôkazu, ktorý už bude len ťažko možno vyvrátiť, že onen “vnútorný pas” v skutočnosti nosí úplne iná osoba s úplne iným menom. Nejaký ruský Jozef Mak. Výsledkom bude dokonalé znemožnenie bojovníkov proti hoaxom, zvýšenie ruského vplyvu na voľby a tiež zvýšenie popularity Blahu medzi jeho voličmi. A to je niečo, čo určite nechceme," uzavrel.

Kritiku a pochybnosti o prípade vnímam, no príbeh nekončí, doplnil Žiak

Samotný žiak neskôr spustil ďalšie vysielanie spred Generálnej prokuratúry SR, kde sledovateľom oznámil, že podanie vecí na špeciálnej prokuratúre je možné vykonať len do 11. hodiny, a tak sa obrátil na tú generálnu. "Áno, vopred som hovoril a viackrát opakoval, že celú situáciu nateraz nemožno overiť, ale považoval som to za moju občiansku povinnosť o tomto informovať aj orgány," povedal Žiak, ktorý tvrdí, že celý prípad zďaleka nekončí a bude čakať, ako sa veci vyvinú.