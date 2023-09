Mladých voličov stále pribúda: Pre TOTO sa rozhodli, že pôjdu voliť! Aké sú ich predstavy o Slovensku?

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Mladí chcú ísť voliť čoraz viac. Záujem ľudí od 18 do 25 rokov ísť k voľbám vzrástol od apríla o 16 percent a dnes sa pohybuje na úrovni 68 %. Dôvodov, ktorí ich vedie k takémuto rozhodnutie je rozhodne viac. Nárast je výsledkom viacerých mobilizačných kampaní, ako aj blížiaceho sa termínu volieb. Prieskum zisťoval názory mladých vo viacerých oblastiach.

Vyplynulo to z prieskumu, ktorý agentúra Focus v auguste realizovala pre nestranícku občiansku kampaň Chcem tu zostať. Z toho je vidieť, že záujem mladých o voľby výrazne ovplyvňuje vek a dosiahnuté vzdelanie. Vysoký záujem o voľby deklaruje len 28% mladých s ukončeným základným vzdelaním, zatiaľ čo u vysokoškolákov je to až 55%. Rozdiel v záujme o voľby vidia aj medzi prvo a druhovoličmi. Vyšší až vysoký záujem voliť deklaruje 62% prvovoličov (18-21 rokov), medzi druhovoličmi (22-25 rokov) je to až 73%.

“Voľby vytvárajú väzbu na politické dianie a vťahujú mladých k zamysleniu sa nad nad tým, ako vidia veci, a čo od nich požadujú. Preto je dôležité, aby čo najviac mladých ľudí využilo pri prvej možnej príležitosti svoje volebné právo, lebo voliť znamená nenechať si diktovať,” hovorí Fedor Blaščák z iniciatívy Chcem tu zostať.

Sú liberálnejší a chcú tolerantnejšie Slovensko

Mladí voliči sa hlásia v porovnaní s celkovou populáciou viac k liberálnej politike. „Približne tretina z nich (32%) deklaruje liberálnu politickú orientáciu, kým v celkovej populácii je to 20%. Ku konzervatívnej politickej orientácii sa hlási 16% mladých ľudí. V celej populácii je to 38%. Stredovú politickú orientáciu deklaruje 42% mladých oproti 35% v celej populácii,“ uvádza sa v materiáli.

Mladí ľudia chcú byť zároveň menej závislí od štátu. Až 49 % z respondentov súhlasilo s výrokom: “O svoju prácu a životnú úroveň by sa mal v prvom rade postarať každý sám,” kým v celej populácii s týmto výrokom súhlasí „iba“ 27 % ľudí. V čom sa naopak mladí zhodujú so zvyškom populácie je progresívne zdaňovanie. Aaž 60 % mladých ľudí si myslí, že bohatší majú platiť vyššie dane.

Najvyššou spoločenskou hodnotou pre mladých je rovnosť. Až 68% z nich aktuálne považuje slovenskú spoločnosť za nespravodlivú. Aj tento nepomer medzi očakávaniami a realitou je u mladých zdrojom frustrácie a pocitov neistoty a strachu z budúcnosti.

Prieskum tiež ukázal, že mladí ľudia sú tolerantnejší k právu na registrované partnerstvo ako priemer populácie. Právo uzatvoriť̌ so svojim partnerom či partnerkou tzv. registrované partnerstvo podporuje 51% z nich. Pre porovnanie, v celkovej populácii je to 37%, proti je 43% mladých. V celej populácii odmieta registrované partnerstvá 60%.

Výrazne viac podporujú aj práva žien rozhodnúť o interrupcii. Viac ako polovica mladých ľudí (52%) má názor, že interrupcia by mala byť povolená z akýchkoľvek dôvodov. V celej populácii má takýto názor len 24% ľudí. Prieskum tiež ukázal, že približne tretina mladých navštevuje bohoslužby aspoň raz mesačne, čo je mierne nižšia úroveň než u celkovej populácie.

Čo sa týka pohľadu na práva menšín, tak ten je podľa prieskumu v prípade mladých porovnateľný s celkovou populáciou, podľa prieskumu je 64% mladých presvedčených, že v demokracii treba dôsledne rešpektovať aj práva menšín. Zaujímavé je, že dôsledné rešpektovanie práv menšín podporujú najviac mladí ľudia na východnom Slovensku.

Prioritou sú ekonomické a sociálne témy

Prioritu medzi mladými majú podľa výsledkov prieskumu ekonomické a sociálne témy ako sú ceny potravín, lepšia dostupnosť bývania, väčšia podpora mladých rodín zo strany štátu, či lepšia dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti. Môžeme povedať, že v očakávaniach od politikov mladí nerozlišujú medzi potrebami krajiny a tým, čo by potrebovali vo svojich osobných životoch. Na opačnej strane rebríčka sa vyskytli tzv. kultúrne-etické témy, teda práva LGBTI+ komunity, interrupcie, či rodová rovnosť.