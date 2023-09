Prázdniny sa definitívne skončili: Aké počasie bude prvý školský týždeň? Pozrite si PREDPOVEĎ na najbližšie dni

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Štvrtý september dal definitívnu bodku za dvojmesačnými prázdninami a deti a študenti sa vracajú naspäť do škôl. Leto ubehlo ako voda, no najbližšie dni ešte budú teplé a po škole môžete so svojimi ratolesťami vybehnúť aj k vode.