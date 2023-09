Podľa Jednoty dôchodcov Slovenska by sa agendou seniorov malo zaoberať samostatné ministerstvo

Predseda JDS Michal Kotian (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Agendu seniorov by malo mať na starosti samostatné ministerstvo, prípadne by sa jej mal špeciálne venovať podpredseda vlády. Ako podnet pre budúcu vládu to navrhuje Jednota dôchodcov Slovenska (JDS).