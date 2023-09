Nový plagát divadla zdvihol tlak politikom: Tabák volá na pomoc Maticu slovenskú! Tá zvoláva občiansky protest

Romana Tabák pre nový vizuál nadchádzajúcej divadelnej sezóny v DPOH kontaktovala aj Maticu slovenskú. (Zdroj: FB/DPOH, Topky/Ramon Leško)

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava svojim programom, ale aj pútačmi, často reaguje na aktuálnu spoločenskú situáciu. Aktuálne zožalo vlnu kritiky od niektorých politikov pre nový vizuál, ktorým uviedli nadchádzajúcu divadelnú sezónu. Ide o modernú vitráž, ktorá odkazuje na klasický socialistický vizuál. Žlč niektorým ľuďom však zdvihli prvky, ktoré sú v ňom zakomponované. Ide napríklad o ukrajinskú vlajku či dúhové vlajky.

Vstupujeme do novej divadelnej sezóny 2023/2024! ✌ Vitráže, ktoré sú mementom minulých režimov teraz začínajú rozprávať... Posted by Divadlo P. O. Hviezdoslava on Tuesday, August 29, 2023

Tabák kontaktovala Maticu slovenskú

Bývalá tenistka Romana Tabák, ktorá už vystriedala viacero politických strán a aktuálne podporuje SNS, dokonca kontaktovala Maticu slovenskú. "Barbari, Divadlo P. O. Hviezdoslava. Pán Vallo (primátor Bratislavy) ,riaditeľka divadla Valéria Schulczová , ministerka kultúry Hroncová toto je normálne?" pýta sa Tabák na sociálnej sieti. V reakcii na vitráž Matica slovenská dokonca zvoláva občiansky matičný protest. Najviac ju totiž údajne pobúrila "odseknutá" hlava Hviezdoslava.

"Matica slovenská sa rozhodla, že po tejto škandalóznej kampani nebude ticho. Na stredu 6. septembra 2023 o 17.00 hod. pred divadlom DPOH zvoláva občiansky matičný protest proti takýmto nekultúrnym aktivitám, ktoré sa dejú práve na kultúrnej pôde Divadla P. O. Hviezdoslava," uviedli.

❗️ ŠKANDALÓZNA DEHONESTÁCIA P. O. HVIEZDOSLAVA ❗️ Matica slovenská (MS) protestuje proti aktuálnej reklamnej kampani... Posted by Matica slovenská on Friday, September 1, 2023

Rozčúlený Jarjabek

Nielen Tabák, ale aj smerácky politik Dušan Jarjabek sa dostal do vývrtky pre plágat na divadle. "Neviem, o čo ide autorom tohto loga, riaditeľke divadla Valérii Schulczovej a primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi, ale jedno je isté. Je to niečo tak nechutné, odporné a naozaj nepochopiteľné, že to nemôže prejsť mlčaním! Odrezaná hlava Hviezdoslava? Prečiarknutý dvojkríž? Ukrajinská zástava? Dúhová vlajka? Toto sú symboly Divadla Pavla Országha Hviezdoslava?" pýta sa Jarjabek.

Ja, ako politik, umelec a podpredseda Výboru NR SR, musím niekedy tolerovať aj veci, s ktorými bytostne nesúhlasím. Ale... Posted by Dušan Jarjabek on Thursday, August 31, 2023

Zareagovala aj reklamná agentúra

Na vlnu "hejtu", ktorý niektorí rozpútali, zareagoval aj marketér Róbert Slovák, ktorého reklamná agentúra stojí za vizuálom. "Mňa ľudia, čo hovoria buste "odrezaná hlava", odtiaľto vyháňať nebudú. Po zverejnení vizuálu pre DPOH sa vylial hnoj nadávok a vyhrážok od ľudí, ktorým evidentne nevadí obmedzovanie slobôd či vraždenie iných. Kvôli obrázku? Čo vám šibe? Veď nakreslite si svoj vlastný s vašimi hodnotami. Ja vám ho hejtovať nebudem, lebo narozdiel od vás tolerujem, že žijete tu s nami (ako nám pripomínala už Romana Tabak sloganom "žijem tu s vami" vo svojej kampani na starostku.) Sloboda slova neznamená, že iným môžeš želať smrť, vyhrážať sa, ani beztrestne urážať. Svetonázor sa dá slušne vyjadriť, napríklad v blížiacich sa voľbách, ktoré ponúkajú pestrú paletu pohľadov na budúcnosť Slovenska. Toto je moja vlasť, ja odtiaľto nehodlám ujsť. Poďme voliť priatelia, nenechajme si vziať krajinu. Presvedčte denne aspoň jedného človeka čo váha, zavolajte rodinným príslušňikom a hovorte s nimi o voľbách, motivujte, informujte, konajte. Ja tomu budem venovať najbližší mesiac minimálne hodinu denne," napísal Slovák.