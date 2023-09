Bratislavské divadlo odhalilo nový plagát: Jeho symboly pobúrili ľudí aj politikov. Už koluje petícia!

Zdroj: FB: Divadlo P. O. Hviezdoslava (Zdroj: FB: Divadlo P. O. Hviezdoslava)

Nový vizuál nesie hneď niekoľko výrazných symbolov, dizajn je inšpirovaný socialistickou grafikou, pričom odkazuje na dúhovú a ukrajinskú vlajku či antiľudácky motív. „Vitráže, ktoré sú mementom minulých režimov teraz začínajú rozprávať nový príbeh. Príbeh povstania proti strašiakom minulosti, ktorí sa pokúšajú zatemniť našu budúcnosť. V novom vizuáli sa skrývajú súčasné odkazy, nájdete ich všetky?“ uviedlo DPOH na sociálnej sieti. Časť verejnosti vníma vizuál pozitívne, druhá časť je pobúrená. Na sociálnej sieti už koluje petícia za odvolanie a odstúpenie riaditeľky divadla.

Politici vizuál tvrdo kritizujú

„Milí mestskí progresívci na čele s vraj primátorom Vallom, to už vám nestačia verejné budovy, na ktoré bez hanby a najmä úcty k našej histórii vešiate všelijaké prapodivné vlajky?! To ste si museli sprivatizovať ešte aj naše mestské divadlo, kam ľudia chodia za kultúrou, zábavou a možno aj vzdelaním, na pretláčanie ukrajinských a LGBTI tém?“ povedal Ján Mažgút, poslanec za stranu Smer-SD v príspevku na Facebooku. Dizajn ďalej označil za dekadentný a zvrátený, progresívcov označil za hrozbu spoločnosti a vyzval vedenie mesta na prehodnotenie vizuálu a vyvodenie zodpovednosti voči riaditeľke divadla.

Dizajn pobúril aj Milana Uhríka, predsedu strany Republika: „Vraj nový vizuál Divadla P. O. Hviezdoslava… Čo je to za slniečkárska čmáranica? To kreslil Šimečka osobne? Ešte 4 týždne priatelia, a vymetieme túto protislovenskú progresívnu bandu zo škôl a kultúry. Len sa tak zapráši,“ napísal v príspevku na Facebooku. „Barbari Divadlo, Divadlo P. O. Hviezdoslava. Pán Vallo (primátor Bratislavy), riaditeľka divadla Valéria Schulczová, ministerka kultúry Hroncová toto je normálne?“ napísala na sociálnej sieti poslankyňa Romana Tabák, ktorá v súčasnosti podporuje SNS.

Vizuál, ktorý za dva dni získal viac ako päť tisíc reakcií a dve tisíc komentárov, vyrobilo štúdio známeho marketéra Róberta Slováka. Ku kritike politikov povedal: „Nerozumiem prečo symbol osočovanej menšiny, tak nenávidenej, že to dospelo až k teroristickému útoku, ktorý ukončil životy dvoch mladých ľudí, vlajka krajiny, na ktorú Putin začal zhadzovať bomby, jeho vojaci vraždia a znásilňujú a symbol boja proti fašizmu, ktorého obeťami sa stali tisíce občanov našej krajiny pobúrili politikov, ale aj veľa primitívne komunikujúcich jedincov. Oni obhajujú to vraždenie? Nechápem. Vyhrážky a urážky kvôli obrázku mi pripomínajú hon na výtvarníkov v totalitnom režime, či útoky na karikaturistov. Je to absurdné,“ vyjadril sa Robert Slovák pre Startitup. Dodal, že vizuál nadväzuje v doterajšej komunikácii divadla.