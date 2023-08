Bývalý politik a diplomat Peter Weiss nebude kandidovať na prezidenta

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Bývalý politik a diplomat Peter Weiss nebude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Ako zdôvodnil, zavážilo, či a ako by v mene úspechu v súťaži o post prezidenta musel ohýbať svoje sociálnodemokratické hodnoty aj osobné morálne zásady. Vyplýva to z jeho stanoviska pre médiá.

"V aktívnej politike som bol v ťažkých a prelomových 90. rokoch. Vždy som odmietal byť oportunistom a zafixoval som si sociálnodemokratické hodnoty a morálne zásady, ktorých sa dodnes držím. Žiadna politická méta nie je pre mňa dôvodom, aby som sa ich vzdával. Ostávam sociálnym demokratom na voľnej nohe," vyhlásil Weiss. Z tejto pozície sa chce usilovať vystupovať proti relativizovaniu hrozby neofašizmu a ďalších tendencií, ktoré Slovensku škodia.

archívne video

Prezidentka a premiér po rokovaní Bezpečnostnej rady uistili verejnosť, že k žiadnemu policajnému prevratu nedochádza (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Vzdialené záujmy

Ako zhodnotil, pri svojej kandidatúre by musel žiadať o podporu aj tie politické prúdy, ktorých názory sú vzdialené jeho predstavám o národných záujmoch Slovenska a o našom zahraničnopolitickom a bezpečnostnom ukotvení. "Nie som pripravený v mene dobrého výsledku v súťaži koketovať so spochybňovaním nášho členstva v Európskej únii a NATO a pridávať sa k tým, ktorí populisticky nadávajú na Brusel," skonštatoval.

Weiss je sociálny demokrat

Rovnako nie je ochotný podľa svojich slov nadbiehať lacnému antiamerikanizmu, pridávať sa k strašeniu Sorosom, viezť sa na proruských a protiukrajinských náladách a na vlne fascinácie politikou Viktora Orbána. Ako presvedčený sociálny demokrat nie je tiež pripravený uchádzať sa o podporu tých síl, ktoré sa o politický úspech usilujú hľadaním nepriateľov, šírením strachu, nenávisti, netolerancie a túžby po pomste či používaním hrubého a nekultúrneho slovníka v sporoch s politickými oponentmi.

Súčasnej prezidentke SR Zuzane Čaputovej uplynie mandát v roku 2024. O funkciu sa nebude opätovne uchádzať. Hlavu štátu volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Ústava SR hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady SR, a to na základe petície. Podpísať ju musí najmenej 15.000 občanov. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.