Bezmäsité náhrady vás môžu ľahko oklamať, rozhodnúť má Európsky súdny dvor: TIETO názvy nemôžu používať!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – V posledných rokoch sa regály v obchodoch zaplnili vegetariánskymi a vegánskymi náhradami mäsitých jedál a výrobkov. Aj keď si pri týchto pochúťkach mnohí ľudia oblizujú prsty, v ich predaji je jeden háčik. Názvy týchto produktov by podľa odborníkov mohli viesť k zavádzaniu spotrebiteľa. Týmto problémom sa zaoberá už aj Európsky súdny dvor, ktorý by mal vo veci názvov vegánskych a vegetariánskych náhrad už čoskoro rozhodnúť.

archivne video

Výroba hotdogu

Pokiaľ si v dnešnom zhone nakúpite burgre, hot dogy, párky či klobásy, môže sa ľahko stať, že vás doma bude čakať nepríjemné prekvapenie. Namiesto mäsovej pochúťky si tak môžete rozbaliť rastlinnú náhradu, a to napriek tomu, že nesie rovnaký názov. Podľa spoločností vyrábajúcich vegánske produkty sú však názvy v poriadku, iný postoj zastáva Potravinárska komora Slovenska (PKS). Názvy sú zavádzajúce aj podľa zväzu spracovávateľov, informuje RTVS.

„Keďže sa môže stať, že zákazník si v dôsledku zámeny zakúpi niečo, o čo vlastne vôbec nemal záujem,“ vysvetlila riaditeľka Zväzu spracovateľov mäsa Eva Forrai. „Určite sme za to, aby sa stanovili jasné pravidlá na európskej úrovni,“ uviedla riaditeľka PKS Jana Venhartová.

(Zdroj: Getty Images)

„Myslím si, že spotrebitelia sa k tomu jasne vyjadrili v európskom prieskume. Len 20 percent spotrebiteľov nevedelo takéto výrobky rozoznať. Osemdesiat percent to nepovažovalo za problém,“ oponuje predsedníčka Slovenskej vegánskej spoločnosti Kristína Chaparro.

O problematike bude rozhodovať už aj Európsky súdny dvor. Zaoberajú sa otázkou, či sa vegánske potraviny môžu označovať názvami ako hamburger, klobása alebo saláma, či inými.

Podľa rezortu pôdohospodárstva však už dnes existuje vyhláška, ktorá definuje to, čo musí výrobok obsahovať, aby ho výrobca mohol nazvať vybraným názvom mäsového výrobku. „To znamená, že by mala takáto potravina obsahovať práve mäsovú zložku. Pokiaľ ide o názov rastlinná klobása, to už by nebolo v súlade s označovaním potravín,“ vysvetlil hovorca rezortu Andrej Wallner.