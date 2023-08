Matovič soptí po zložení víkendových diskusií: Ľudia si vylievali zlosť hlavne na RTVS, moderátorka prelomila mlčanie

Matovič kritizuje zloženie diskusií cez víkend. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/Michal Svítok, Facebook/Marta Jančkárová)

BRATISLAVA - Už každý týždeň mimo letného obdobia si diváci televíznych obrazoviek zvykli na to, že im nedeľné a sobotné poludnia "spríjemňujú" politické diskusie. Obvykle to býva tak, že ich zloženie býva minimálne stranícky a postojovo vyvážené, no tentokrát viacerí na sociálnych sieťach kritizovali aktuálne zloženia duelov. Medzi ostrými kritikmi bol aj líder OĽaNO a priatelia Igor Matovič. Vysvetlenie nakoniec ponúkla moderátorka Marta Jančkárová, ktorá len pred nedávnom čelila anonymným vyhrážkam znásilnenia a zabitia.